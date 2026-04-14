Por Martin Hidalgo

La era unicameral se despide con más perdedores que ganadores. De los 91 congresistas que postularon a la reelección, más de 50 no mantendrán sus escaños para el Congreso bicameral, según las cifras del conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a menos del 60% de actas contabilizadas.

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