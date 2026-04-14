La era unicameral se despide con más perdedores que ganadores. De los 91 congresistas que postularon a la reelección, más de 50 no mantendrán sus escaños para el Congreso bicameral, según las cifras del conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a menos del 60% de actas contabilizadas.

La cifra puede aumentar, debido a que los 40 legisladores restantes se mantienen a la expectativa entre disputas voto a voto y a la espera de los cálculos de la cifra repartidora tras definirse el pase de la valla electoral por parte de sus agrupaciones políticas.

Los primeros que quedan fuera son los congresistas cuyos partidos políticos no pasaran las valla electoral, y en esta lista suman cinco agrupaciones: Avanza País, Somos Perú, Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre y Podemos.

La mayoría ya tiró la toalla y se prepara para las elecciones subnacionales de octubre y para recuperar su inscripción partidaria, mientras que desde APP aseguran que esperarán hasta los resultados finales.

-Las despedidas-

Entre los que reconocieron la derrota, la congresista Adriana Tudela (Avanza País) agradeció, a través de sus redes sociales, a sus lectores y lamentó “no poder representarlos en esta oportunidad”.

Al 67% de actas contabilizadas por ONPE, Tudela sumaba más de 19 mil votos y, si bien la coloca como la candidata más votada de Avanza País, representa una cifra muy alejada de los más de 47 mil votos que logró en el 2021.

Por debajo de Tudela -en la lista del partido del tren- se encuentra Alejandro Cavero con más de 6 mil votos, también alejado de los 30 mil votos que consiguió en el pasado proceso electoral del 2021.

Diana Gonzales buscó sin éxito dejar su curul de Arequipa -conseguida en 2021 con casi 25 mil votos- para tentar una plaza en Lima, donde solo recibió más de 3.800 votos. Al cierre de esta edición, ni Cavero ni Gonzales habían emitido pronunciamiento sobre su derrota electoral.

Desde el lado izquierdista, la legisladora Sigrid Bazán también eligió sus redes sociales para agradecer a los que votaron por ella. “Orgullosa de haber postulado de manera principista y orgánica con Ronald Atencio”, escribió en lo que parece ser un mensaje dirigido para el sector la izquierda que le demandaba postular con algunas de los partidos de izquierda que tendrán escaños en el Parlamento.

Al 67% de actas contabilizadas, Bazán tenía poco más de 3.700 votos -por encima del candidato presidencial Ronald Atencio- muy alejada de sus 44 mil votos del 2021.

Otras caídas notorias en el caudal electoral se pueden observar en Somos Perú. Alfredo Azurín, actual presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, lleva más de 5.700 votos, con una distancia considerable respecto a los 23 mil votos del 2021 que le dieron representación por Lima. A Jorge Morante no le resultó beneficioso cambiarse de camiseta política pues, de los 5 mil votos que obtuvo en 2021 con Fuerza Popular, solo lleva poco más de 1.000 votos con Somos Perú en su candidatura como senador por Loreto.

Otros congresistas que no lograran la reelección tras cambiar de camiseta por logos nuevos son: Carlos Zeballos y Alex Flores de Cooperación Popular; Katy Ugarte y Óscar Zea de Progresemos; Esmeralda Limachi e Isabel Cortez de Perú Primero; y Edward Málaga de País para Todos. Al 27% de actas contabilizadas, Málaga lleva más de 3 mil votos, muy debajo de los 67 mil votos que logró en 2021 con el Partido Morado.

Pero la caída más estrepitosa es la de Jorge Montoya. En 2021, Montoya logró 138 mil votos como cabeza de lista de Renovación Popular y, cinco años después, lleva poco mas de 3.200 votos -al 27% de actas contabilizadas- en su postulación como senador nacional con el número 5 de SíCreo, el partido de Carlos Espá que no pasará la valla electoral. Javier Padilla, otro de los actuales legisladores que dejó Renovación Popular y postuló con SíCreo- lleva más de 5.400 votos.

De los 12 congresistas que quedan en la bancada de Perú Libre -empezaron con 37 miembros en 2021- nueve postularon a la reelección sin éxito alguno, debido a que no pasarán la valla electoral. Al 71% de actas contabilizadas, su candidato presidencial prófugo, Vladimir Cerrón, solo había obtenido poco más de 67 mil votos.

-A la expectativa-

Los 40 congresistas que esperan los resultados finales de la ONPE para conocer si repiten escaño, provienen de Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos por el Perú. Las tres agrupaciones tienen garantizados su acceso a ambas cámaras legislativas.

Solo un caso proviene de otra agrupación. Se trata de la legisladora Ruth Luque, quien postuló con Ahora Nación al Senado nacional, donde -al 27% de actas contabilizadas- se coloca como la tercera más votada de su lista con 54 mil votos, solo por debajo del candidato presidencial Alfonso López Chau y del excongresista Jaime Delgado.

En Fuerza Popular, la expectativa es mayor debido al arrastre de su candidata presidencial Keiko Fujimori. En Lima, Rosangella Barbarán se coloca como la tercer más votada de la lista naranja con más de 19.800 votos -al 67% de actas contabilizadas- acercándose a su causal del 2021, donde alcanzó 22.572 votos. En la lista del Senado nacional, el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se ubica también como el tercero más votado de la lista fujimorista con más de 24 mil votos, superando sus 14 mil votos del 2021.

Piura es una plaza donde los fujimoristas esperan colocar al menos cuatro congresistas, que incluye a los actuales legisladores Enrique Castillo y César Revilla.

Renovación Popular se divide entre las buenas y malas noticias. La congresista Norma Yarrow se proyecta a ser una de las más votadas pues, al 67% de actas contabilizadas, se encuentra a poco de alcanzar los 100 mil votos para la Cámara de Diputadas. De momento, solo es superada por Harvey Colchado de Ahora Nación, quien supera los 102 mil votos.

Pero en el Callao, la congresista Patricia Chirinos no conseguiría la reelección para el Senado regional. En la Cámara Alta, Callao solo tiene un escaño y Chirinos podría quedar desplazada por el candidato de Fuerza Popular. Si bien Chirinos obtuvo más votos preferenciales, en el global su partido ocupa el tercer lugar por debajo de Fuerza Popular y el Partido del Buen Gobierno, estando al 73% de actas contabilizadas.

En el Senado nacional, el congresista Alejandro Muñante sería uno de los pocos con proyección a una curul asegurada. Muñante registra más de 107 mil votos al 27% de actas contabilizadas, siendo el tercer candidato más votado de la lista de Renovación Popular.

En Juntos por el Perú se encuentran a la espera de la contabilización de actas en el interior del país. Por el momento, solo creen tener asegurado el ingreso de la actual legisladora Silvana Robles, quien suma más de 31 mil votos, solo por debajo de José Castillo, hermano del preso expresidente Pedro Castillo.