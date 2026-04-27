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Resumen

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Un total de 91 congresistas del saliente periodo 2021-2026 -el último de la era unicameral- postularon a la reelección, pero solo el 26% tuvo éxito. El 74% de los legisladores se quedarán sin dar el salto a la era bicameral, a pesar de que habían más escaños, a través de dos cámaras, en disputa.

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