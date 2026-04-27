Si bien la tasa de reelección del actual mandato se ubica dentro promedio que teníamos antes del periodo extraordinario 2020-2021, pues en aquella ocasión se permitió postular a los congresistas cuyo mandato fue disuelto. La prohibición de la reelección -aprobada en el referéndum del 2018- fue aplicada a cabalidad desde las elecciones del 2021.

Para el actual periodo, Fuerza Popular es la bancada con mayor éxito de reelección: 14 de 19 postulantes. Aunque han quedado afuera del periodo bicameral, algunos congresistas que llegaron a ser voceros legislativos como Tania Ramírez y Ernesto Bustamante.

En Renovación Popular, menos de la mitad (seis de 13) lograr el salto a la era bicameral, dejando fuera de cuadro a rostros importantes como Gladys Echaíz y José Cueto. Este último fue derrotado en los votos preferenciales por la cuestionada pastora Milagros Jáuregui. La sorpresa entre los no reelectos fue Patricia Chirinos, quien no alcanzó una curul en el Senado, siendo desplazada por el fujimorista Jacques Rodrich, quien retorna al Parlamento después de haber tenido un escaño en el periodo 2001-2006 con Perú Posible.

En el bloque izquierdista, Juntos por el Perú solo obtuvo éxito en tres de los siete reeleccionistas que postularon, siendo uno de ellos Víctor Cutipa, quien en este último año ha presidido la Comisión de Energía y Minas donde ha promovido una agenda a favor de la minería informal. Quien tampoco logrará la reelección será su candidato presidencial Roberto Sánchez.

Si es que Sánchez no pasara a la segunda vuelta o si pasara pero no ganara el balotaje, no podría reclamar el escaño de diputado por Lima al que postuló para estas elecciones. La número 2 de la lista de JP, Giannina Avendaño, le lleva más de 6 mil votos de ventaja.

—Cuestionados afuera—

En total, 12 partidos no lograron la reelección de actuales parlamentarios, debido a que no alcanzaron superar la valla electoral y accedieron a la cifra repartidora de escaños. Las agrupaciones más afectadas son Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre y Podemos, donde cada uni postulaba a nueves miembros de sus salientes bancadas.

En APP, se quedan fuera del Congreso bicameral congresistas como Lady Camones, Eduardo Salhuana y Alejandro Soto, quienes llegaron a presidir el Parlamento. Camones fue censura después de que se conocieran audios donde se le escuchaba recibiendo órdenes del líder de su partido APP, César Acuña, para favorecer a su campaña en La Libertad.

También quedaron fuera legisladoras cuestionadas como Magaly Ruiz, Rosio Torres y María Aguero (esta última de Perú Libre), quienes fueron denunciadas por recortar el sueldo a sus trabajadores.

—Factores de castigo—

Carlos Maguiña, especialista en temas parlamentarios, atribuyó a tres factores el fracaso de la reelección de la mayoría de partidos. El primer factor tiene que ver con el “castigo” para aquellas agrupaciones que decidieron priorizar en sus listas a legisladores involucrados en casos de ética.

El segundo factor, anotó Maguiña, tiene que ver con las alianzas de ciertos partidos que iban en contra de su propio lineamiento político, como el caso de Podemos donde la inclusión de Raúl Noblecilla y otros personajes de izquierda no generaron mayor arrastre al partido.

“El tercer factor es un problema partidario, donde las agrupaciones no se han preocupado por formar nuevos líderes. Sigue primando el caudillismo de elegir a dedo a candidatos que no tienen el mejor perfil”, afirmó.

Más de 90 congresistas buscaron dar el salto a la era bicameral, pero solo el 26% tuvo éxito.