Lo más importante a tener en cuenta para las proyecciones legislativas es que una alta votación no le garantiza una curul a un candidato. Ni siquiera ser el más votado en una circunscripción le asegura un escaño a un postulante.

Existen tres criterios a tener en cuenta para que un candidato pueda acceder a un escaño, y en un orden especifico de relevancia: 1. Que su partido político pase la valla electoral; 2. Que la cifra repartidora beneficie a su agrupación en la circunscripción donde postula; y 3. Su voto preferencial.

Esto quiere decir que el voto preferencial del candidato solo sirve para definir quiénes de la lista acceden a las curules que les corresponde al partido según la aplicación de la cifra repartidora tras pasar la valla electoral.

Un ejemplo que ayuda a entender esta situación es el caso de Ciro Castillo Rojo, actual gobernador del Callao, en dos elecciones distintas: en 2020 postuló al Congreso con Perú Libre en el Callao obteniendo 30 mil votos, pero quedó fuera porque su partido no pasó la valla; y en 2021, postuló con Somos Perú obteniendo más de 18 mil votos, pero quedó fuera porque, aun pasando las valla, la cifra repartidora no le favoreció a su partido en el Callao.

En los comicios del 2021, su partido no se vio beneficiado por la cifra repartidora y Ciro Castillo Rojo no logró la curul pese a ser el más votado en el Callao con más de 18 mil votos, sino que además obtuvo el doble de lo logrado por la mayoría de candidatos que sí consiguieron un escaño: Patricia Chirinos (9.033 votos), Ana Obando (8.914 votos), Noelia Herrera (8.619 votos) y Enrique Wong (11.384).

EL SENADO REGIONAL

Cinco años después, para estas elecciones 2026, algo similar se podría repetir en el Callao para la elección al Senado regional. Para este tipo de elección, el primer puerto tiene un solo escaño, donde a nivel de partidos que pasarán la valla electoral, el ranking de votación coloca a Fuerza Popular en el primer lugar (67 mil votos), seguido de Partido del Buen Gobierno (59 mil votos) y Renovación Popular (56 mil votos).

Esto podría beneficiar a Fuerza Popular a su candidato Jacques Rodrich, lo que truncaría la reelección de la actual legisladora Patricia Chirinos y a Felix Morales, ambos candidatos de Renovación Popular que se disputan la lista de los más votados en el Senado regional, al 74% de actas contabilizadas.

Se podría truncar la reelección de la actual legisladora Patricia Chirinos y de Felix Morales, ambos candidatos de Renovación Popular que se disputan la lista de los más votados en el Senado regional, al 74% de actas contabilizadas.

SENADO CALLAO

Candidato Partido Votos al 74% de actas contabilizadas Posición del partido en la circunscripción Felipe Morales Renovación Popular 9.499 3° lugar Patricia Chirinos Renovación Popular 9.378 3° lugar Jacques Rodrich Fuerza Popular 9.205 1° lugar

Lima Metropolitana -a diferencia del resto de 26 circunscripciones- tiene cuatro escaños para el Senado regional. Lo resultados, al 70% de actas contabilizadas, colocan a Renovación Popular (más de 681 mil votos) en la punta seguido por Partido del Buen Gobierno (más de 554 mil votos), Fuerza Popular (más de 515 votos) y Ahora Nación (más de 291 votos).

En esta circunscripción, por lo que falta contabilizar, está por definir si Renovación Popular logra dos de los cuatro escaños, o se queda con uno y el otro va para el partido Ahora Nación.

Según los resultados, la disputa por el cuarto escaño se definirá entre la actual congresista de Renovación Popular, Milagros Aguayo (la segunda más votada de su lista) y Cecilia Israel, la número 1 de la terna del partido izquierdista.

SENADO LIMA

Candidato Partido Votos al 70% de actas contabilizadas Posición del partido en la circunscripción Francisco Calisto Renovación Popular 101.168 1° lugar Marco Miyahiro Fuerza Popular 71.384 3° lugar Cecilia Israel Ahora Nación 66.612 4° lugar Nora Bonifaz Partido del Buen Gobierno 60.833 2° lugar Milagros Jauregui Renovación Popular 50.553 1° lugar

En el resto de regiones, el avance del conteo oficial es aún muy bajo, por lo que aún no es certero ver a los partidos y candidatos que lograrían un escaño. En todo el resto de regiones, el conteo va por debajo del 60%, al cierre del 14 abril.

SENADO NACIONAL

En el Senado nacional, al ser una circunscripción única, solo se está a la espera de la foto final de la votación para definir a los partidos más votados entre los que pasen la valla electoral, aplicar la cifra repartidora y determina el número de curules de cada bancada. En total, son 30 escaños.

En esta circunscripción, los más votados -en el preferencial- corresponden a los partidos mejores posicionados, por lo que resulta más fácil anticipar su ingreso. La expectativa solo se centra en ver cuántas curules obtiene cada agrupación.

SENADO NACIONAL

Candidato Partido Votos al 34% de actas contabilizadas Posición del partido en la circunscripción Rafael López Aliaga Renovación Popular 144.060 1° lugar Miguel Angel Torres Fuerza Popular 123.968 2° lugar Alejandro Muñante Renovación Popular 115.749 1° lugar Katherine Ampuero Renovación Popular 114.375 1° lugar Flavio Figallo Partido del Buen Gobierno 91.868 3° lugar Patricia Iturregui Partido del Buen Gobierno 91.764 3° lugar Alfonso López Chau Ahora Nación 90.955 4° lugar Jaime Delgado Ahora Nación 89.479 4° lugar José Castillo Juntos por el Perú 79.741 6° lugar

En la lista de Renovación Popular también registran alta votación los candidatos Lourdes Alcorta (más de 74 mil votos) y Absalón Vásquez (más de 40 mil votos), mientras que en Fuerza Popular figuran Martha Chávez (más de 54 mil votos), el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (más de 27 mil votos) y la actual congresista Patricia Juárez (más de 15 mil votos).

En Ahora Nación, se calcula que podrían obtener entre tres a cuatro escaños en el Senado Nacional. En caso de quedarse solo con tres, ese escaño es disputado entre Ruth Luque (más de 60 mil votos) y Mirtha Vásquez (más de 54 mil votos), al 34% de actas contabilizadas.

DIPUTADOS

Para la Cámara de Diputados, el conteo oficial para Lima Metropolitana de la ONPE va en 69% al cierre del 14 de abril. Los partidos más votados son Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Fuerza Popular y Ahora Nación. Juntos por el Perú, pese a pasar la valla electoral, puede que no obtenga representación en Lima porque su resultado es muy bajo en la capital para diputados. Fuentes del mismo partido indicaron que consideraban difícil siquiera conseguir una curul.

DIPUTADOS POR LIMA

Candidato Partido Votos al 69% de actas contabilizadas Posición del partido en la circunscripción Harvey Colchado Ahora Nación 104.916 4° lugar Norma Yarrow Renovación Popular 93.119 1° lugar Indira Huilca Ahora Nación 68.569 4° lugar Cecilia Chacón Fuerza Popular 57.704 3° lugar José Baella Renovación Popular 56.740 1° lugar Roxana Rocha Renovación Popular 39.925 1° lugar Óscar Reto Partido del Buen Gobierno 39.127 2° lugar Javier Cipriani Renovación Popular 29.732 1° lugar Alexander Segura Renovación Popular 29.354 1° lugar Jair Manrique Ahora Nación 28.875 4° lugar

En la lista de Fuerza Popular siguen el exlegislador Diethell Columbus (24 mil votos), la actual congresista Rosangella Barbarán (20 mil votos) y Pier Figari (12 mil votos), al 69% de las actas contabilizadas.

El caso de Jair Manrique, bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería de Petróleo y Gas Natural por la Universidad Nacional de Ingeniería (2020), es particular, porque se posiciona como el tercer mejor votado de Ahora Nación en Lima siendo el número 27 de la lista.

Igual sucede con Nathaly Molina, una cirujana dentista que es la segunda más votada del Partido del Buen Gobierno en Lima (más de 21 mil votos), siendo la 22 de la lista de candidato. Le siguen en orden de votación Luis Quispe Candia, Hilda Fernández y Rossana Alayza.

Callao es otra circunscripción donde se puede proyectar las curules debido a que el conteo de la ONPE va al 73%. La región cuenta con cuatro escaños para diputados y la votación de los partidos es liderada por Fuerza Popular, seguido del Partido del Buen Gobierno y Renovación Popular.

DIPUTADOS POR CALLAO

Candidato Partido Votos al 73% de actas contabilizadas Posición del partido en la circunscripción Carlos Yalta Renovación Popular 9.817 3° lugar Ana Obando Fuerza Popular 8.204 1° lugar Noelia Herrera Renovación Popular 8.156 3° lugar Luz Flores Ahora Nación 5.824 6° lugar Fernando García Partido del Buen Gobierno 5.098 2° lugar

En esta circunscripción está por definir si Fuerza Popular obtiene uno o dos escaños. De recibir dos, además de la actual legisladora Ana Obando, se proyecta a entrar Angel Bobadilla.

Los dos escaños restantes serían, de momento, para Carlos Yalta -peleando el cupo con la actual legisladora Noelia Herrera- de Renovación Popular, y para Fernando García del Partido del Buen Gobierno.

En el resto de regiones, aún es pronto para realizar ranking de votaciones debido a que las actas contabilizadas no superan el 50%.