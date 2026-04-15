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Resumen

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El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) va mostrando el avance de de los resultados para la composición del nuevo Congreso 2026-2031. Aunque esta contabilización avanza a paso más lento que el de la elección presidencial, en algunas circunscripciones se empiezan a mostrar las tendencias para el ranking de los candidatos más votados.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.