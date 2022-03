Conforme a los criterios de Saber más

El Ejecutivo planteó este viernes al Congreso que el presidente Pedro Castillo se presente este martes 15 de marzo a las 9 a.m. para dar un mensaje ante el pleno. La solicitud se da en un contexto en el que las proyecciones apuntan a que la moción de vacancia en su contra será admitida a debate la próxima semana.

En un oficio enviado por el primer ministro Aníbal Torres a la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, se informó que en la sesión del Consejo de Ministros del último miércoles se aprobó el mensaje de Castillo.

El documento indica que esto se da dentro de lo previsto en el inciso 7 del artículo 118 de la Constitución. Ahí se establece que el presidente puede “dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual”.





Votos para la admisión

Antes de conocerse la propuesta del Ejecutivo, los congresistas de Renovación Popular Jorge Montoya y Alejandro Muñante señalaron a El Comercio que ya tendrían los votos “suficientes” para la admisión de la moción impulsada por su bancada .

“Tengo la confirmación verbal de congresistas que la apoyarán a pesar de no haberla firmado”, aseveró Muñante. Sin embargo, el parlamentario no quiso dar mayores detalles, Montoya siguió la misma línea.

Por su parte, los voceros de Avanza País, Fuerza Popular, Podemos Perú y Acción Popular indicaron a este Diario que sus bancadas votarán a favor de la admisión. En el caso de Alianza para el Progreso, 12 de sus 15 congresistas respaldarían la iniciativa. De ser así, sumarían 74 las adhesiones que le darían luz verde a la moción contra el jefe de Estado (tomando en cuenta que María del Carmen Alva no votará).

De darse ese escenario, el Congreso tendrá que definir la fecha de convocatoria al mandatario. Considerando que la semana de representación será del 21 al 25 de marzo, el vocero alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, estimó que Castillo sería convocado en la última semana de este mes.

Esdras Medina (Renovación Popular) declaró tras conocer el pedido de Castillo que le parece positivo, pero que no cambia su intención de admitir la moción. “Si él viene el martes y absuelve esas preguntas [de la moción], no tendría sentido que regrese al pleno, pero si hay cosas que no quedan claras, podría ser que en la citación que se le hace [por la admisión de la vacancia], pueda venir”, dijo a Canal N.

Pedro Castillo, presidente de la república. (Foto: Presidencia Perú)

A favor

Para el vocero de Avanza País, José Williams, todos los cuestionamientos planteados en la moción “son razonables”.

“Los problemas los genera el mismo presidente, no la prensa, ni la población civil”, añadió. Este partido tiene 10 representantes en el Parlamento.

En tanto, Eduardo Castillo (Fuerza Popular) manifestó que le “indigna no tener respuestas ni de Castillo ni de sus ministros”.

“No han dado una sola explicación de los actos que empañan su gestión […] A estas reuniones en Sarratea no iban a tomar un café o unas chelitas, iban a arreglar obras”, acotó.

Castillo, vocero alterno de la bancada conformada por 24 legisladores, agregó que es posible que el jefe de Estado “envíe a su abogado”; sin embargo, consideró “que sería importante el gesto de que el presidente acuda al Congreso”.

Según Eduardo Salhuana, de los 15 congresistas de APP habría dos o tres que apretarían el botón rojo. “Estoy especulando, pero la votación similar al voto de confianza. Yo votaré a favor. Nos volveremos a reunir mañana en la noche para tomar una decisión”.

Salhuana manifestó que es “necesario”, por la “salud moral” del país, que el jefe de Estado se presente ante el Parlamento.

“No podemos aceptar un presidente con esta aureola de conducir un aparato de corrupción desde Palacio, como lo han deslizado Karelim López y su abogado Nakazaki […] De ser cierto, estamos ante una persona que es muy complicada su permanencia en Palacio. Por eso, él debería ser el primer interesado en ir al Congreso o enviar a su abogado para que esclarezca punto por punto. El presidente solo aclara en las plazas y los mítines en provincias”.

De otro lado, el líder de APP, César Acuña, dijo que no cree que se alcancen los 87 votos necesarios para que la vacancia sea aprobada. Sin embargo, aseguró que su bancada sí apoyará la admisión a debate.

Nuestro partido ejerce con realismo el control político. Mis declaraciones de Arequipa van en ese sentido. Será difícil conseguir los 87 votos para la vacancia sin embargo nuestra bancada apoyará la moción respectiva. (1/2) — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) March 12, 2022

Enrique Wong (Podemos Perú) enfatizó que “votar por la admisión no significa que estén pidiendo la vacancia”.

El congresista aseguró que él y sus cuatro colegas primero escucharán al mandatario y luego lo “juzgarán”.

“No queremos que la gente piense que queremos que lo vaquen, esto tiene un proceso, el primer paso es admitir que venga el presidente a declarar”.

Asimismo, Wong pidió la celeridad del Ministerio Público para recoger las pruebas de lo dicho por la lobbista Karelim López. “No se pronuncian (en la Fiscalía). ¿Karelim es colaboradora eficaz o una señora que ha ido a hacer denuncias sin sustento? No le vamos a estar preguntando al presidente lo mismo: ‘¿Conoce usted a Karelim?’”

El vocero alterno de Acción Popular, José Arriola, coincidió con Wong: “una cosa es la admisión de la moción y otra la votación en sí de la vacancia”.

“El presidente tiene que proporcionar los nombres de quienes lo visitaron en Sarratea. Él puede recibir a quien sea, pero no puede haberse ejecutado (en Sarratea) ningún negocio o contubernio para favorecer a empresas que después quedaron como ganadoras en licitaciones. Lo que se quiere ver es transparencia, que diga la verdad”.

La legisladora accionpopulista Karol Paredes, que votará a favor de la admisión, explicó que espera que se “cumplan” todos los procesos que dicta la Constitución en este proceso contra Castillo.

Su colega de la lampa Luis Aragón dijo en diálogo con Canal N: “Si el presidente no hace las cosas bien, no corrige los errores, no plantea un modelo económico eficiente, entonces las cosas se van a complicar”.

Por su parte, María del Carmen Alva, una de las 16 representantes de Acción Popular en el Parlamento, indicó que no votará debido a su cargo como presidenta de Legislativo. “Yo dirijo así que es un tema personal”, declaró a la prensa.

En contra

Los cinco integrantes de Juntos por el Perú votarán en contra. Ruth Luque, vocera de esta bancada explicó que decisión se debe a que no quieren “sumarse a una situación de desgaste de la figura presidencial” y “no generar una mayor crisis e inestabilidad”.

“Hay un contexto de mucha inestabilidad, necesitamos actuar con mucha responsabilidad. Hay una investigación en curso, que no podemos utilizar para generar inestabilidad. (En JP) Mantenemos una posición crítica y fiscalizadora... Si se admite la moción, la decisión de que venga o no (al Congreso) le corresponde al presidente”, dijo a este Diario.

El partido de gobierno, Perú Libre (37 legisladores), y Perú Democrático (6) también votarán en contra de la admisión de la moción de vacancia.

En Somos Perú (5 congresistas), las posiciones están divididas. El vocero Wilmar Elera señaló al diario La República que su bancada “no apoyará” la moción porque “no hay argumentos necesarios en incapacidad moral permanente y en traición a la patria porque el presidente Pedro Castillo salió a pedir disculpas”.

Sin embargo, la legisladora de ese partido Kira Alcarraz, señaló que ella sí votará por la admisión porque “el presidente Castillo tiene muchos temas que aclarar y debe hacerlo en el pleno” y “una vez que lo escuche, definiré mi voto (sobre la vacancia)”.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia dijo que espera que el Congreso actúe “responsablemente” porque “el país necesita voltear la página”.

[EN VIVO] Gavidia sobre moción de vacancia: Yo espero que el Congreso actúe responsablemente, el país necesita pasar la página. Sigue informándote en https://t.co/WAgcNzGC9I#CanalN. minuto a minuto. pic.twitter.com/BRA2P3RSiY — Canal N (@canalN_) March 11, 2022

El ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, indicó - por su parte - que no considera apropiada la vacancia, pero que el Gabinete y la Presidencia están prestos a “cualquier evaluación” legislativa y de la justicia.

[EN VIVO] Ministro Prado: Nosotros somos respetuosos del Congreso, estamos dispuestos a que nos evalúen permanentemente. Sigue informándote en https://t.co/WAgcNzGC9I#CanalN. minuto a minuto. pic.twitter.com/YkXqCx8NT8 — Canal N (@canalN_) March 11, 2022

