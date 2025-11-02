La Oficialía Mayor del Congreso informó, a través de un comunicado, que ha solicitado el inicio de un proceso administrativo sancionador, tras el uso de una cámara de la institución en el lanzamiento de la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori en Huanchaco, Trujillo (La Libertad) el último jueves en la noche.

De acuerdo a imágenes difundidas por Sol TV, una cámara que grababa el mitin fujimorista tenía el código “25459” del inventario realizado en el Parlamento en el 2024.

“Toda disposición para el uso de bienes del Congreso de la República se efectúa en el marco del Reglamento Interno de Trabajo y se autoriza únicamente para el uso exclusivo de las actividades parlamentarias”, subrayó el Parlamento.

También remarcó que el uso de bienes del Congreso, que son público, “está totalmente prohibido para actividades privadas de cualquier índole”.

Por ello, el último viernes, la Oficialía Mayor pidió el inicio de un proceso administración sancionador, con el objetivo, en caso encontrar responsabilidades, “se sancione de manera inmediata a quienes incumplen dicha normativa prohibitiva, conforme lo establece el artículo 105 del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso de la República”.

Esto, agregaron, “sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiera lugar”.

También detallaron que el servidor involucrado en los hechos “ha presentado su carta de renuncia el 1 de noviembre de 2025”.

En su comunicado, el Parlamento no hizo referencia a que la cámara se usó en una actividad proselitista de Fuerza Popular, que en la actualidad dirige la Mesa Directiva con Fernando Rospigliosi.

Rospigliosi, a través de su cuenta de X, indicó que “un trabajador cometió una falta, de inmediato se le inició proceso sancionador”. “Ya renunció”, complementó.

Entre los congresistas que estuvieron presentes en el lanzamiento de la cuarta candidatura presidencial de Fujimori Higuchi figuran Alejandro Aguinaga, Patricia Juárez, Eduardo Castillo, Auristela Obando, Rosangela Barbarán, Héctor Ventura, Víctor Flores y Ernesto Bustamante, entre otros.

En agosto último, el pleno del Congreso aprobó la modificación de su reglamento para exonerar a los parlamentarios de la neutralidad electoral y realizar proselitismo durante la semana de representación, como ocurrió en Trujillo el último jueves.

Por su parte, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) criticó que el fujimorismo pretenda responsabilizar por el uso de una cámara de la institución para el mitin de Fuerza Popular solo a un trabajador.

“El fujimorismo preside el Congreso y han usado cámara que es para fines exclusivos de la institución, y lo hacen en el lanzamiento de la campaña de Keiko Fujimori. ¿Y hablan de una presunta inconducta funcional de un servidor?”, escribió en su cuenta de X.