La bancada Acción Popular, a iniciativa del congresista Luis Aragón, presentó un proyecto de ley donde propone que los parlamentarios andinos sean elegidos por la futura Cámara de Senadores que saldrá en las próximas elecciones generales del 2026.

Se trata de la iniciativa legislativa 10485/2024-CR, que plantea modificar la forma de elección del Parlamento Andino, con el fin de que el nuevo Senado designe a sus miembros.

LEE MÁS: Acción Popular plantea que autoridades elegidas que renuncien a sus partidos sean reemplazados por accesitarios

Así, precisa que los miembros de la Cámara de Senadores designan a los cinco representantes del Parlamento Andino entre sus miembros. La elección se desarrolla por votación secreta y en la primera sesión.

“No puede postergarse más allá de un mes de asumidas sus funciones bajo responsabilidad constitucional”, detalla la propuesta legislativa de la bancada del partido de la lampa.

Asimismo, los senadores elegidos como parlamentarios andinos desempeñarán dicha función en adición a sus funciones, sin demandar personal adicional, oficinas u otro gasto no justificado al Congreso de la República.

Del mismo modo, los senadores elegidos como parlamentarios andinos tienen licencia de las sesiones de los órganos deliberativos del congreso cuando realicen dichas funciones.

LEE MÁS: Comisión de Constitución aprueba dictamen para que haya una sola cédula en elecciones generales del 2026

Finalmente, se derogará la ley 28360, Ley de elecciones de representantes ante el Parlamento Andino, y las normas complementarias referidas a la elección de los miembros de dicha instancia.

En la exposición de motivos se indica que las funciones que desarrollan no generan un beneficio directo al Estado, dado que a diferencia de los congresistas, no tienen iniciativa legislativa, no son integrantes de las comisiones ordinarias del Parlamento, incluso muchas de sus funciones se superponen con las ligas parlamentarias.

“La propuesta de la cámara de senadores elija entre sus miembros a los parlamentarios andinos obedece a dos factores la necesidad de reducir los gastos que genera el Parlamento Andino al Congreso de la República, y a la poca efectividad de sus funciones que pueden ser asumidas por miembros del Senado de la República”, enfatizó.