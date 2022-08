La bancada de Acción Popular ratificó que los congresistas apodados ‘Los Niños’ seguirán en las presidencias de las comisiones ordinarias que se les asignaron para el periodo 2022-2023, excepto en la de Ética Parlamentaria.

En un oficio enviado por el vocero de dicho grupo parlamentario, Elvis Vergara, se detalla que el acuerdo se aprobó durante la reunión de bancada llevada a cabo el último martes 16 de agosto, con la presencia de 13 legisladores.

Asimismo, se ratificó que ningún congresista que haya presidido una comisión ordinaria o haya sido miembro de la Mesa Directiva pueda encabezar otra en el periodo 2022-2023, a fin de garantizar la alternancia en la presidencia de los grupos de trabajo.

De este modo, Raúl Doroteo Carbajo presidirá la Comisión de Relaciones Exteriores, mientras que Luis Aragón y Jorge Flores Ancachi harán lo mismo con las de Transportes y Comunicaciones, y Energía y Minas, respectivamente.

En tanto, se suspendió el cambio de los representantes en la Comisión de Ética hasta que se realice un “mejor análisis” en las próximas reuniones de bancada, por lo cual Karol Paredes se mantendrá –por ahora- en la presidencia de dicho grupo de trabajo.

#AlertaLegislativa: Bancada de #AcciónPopular ratifica a legisladores vinculados al caso ‘Los Niños’ en presidencias de comisiones. Solo suspenden cambio en Comisión de Ética, con lo que Karol Paredes se mantiene en la presidencia (por ahora). pic.twitter.com/I6bPQokttI — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) August 17, 2022

Como se recuerda, María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso e integrante de Acción Popular, rechazó el último martes asumir la presidencia de las comisiones de Pueblos Andinos y de Ciencia y Tecnología en el Parlamento.

La legisladora había sido propuesta como titular de ambos grupos de trabajo por el vocero de Acción Popular, Elvis Vergara. Según Alva Prieto, ambas comisiones no tienen relación alguna con su profesión .

“Por favor, yo renuncio. He escuchado que estoy en la comisión como titular de pueblos andinos así como de ciencia y tecnología que no tienen nada que ver con mi profesión. Así que yo no voy a estar en esas comisiones y desde aquí le digo al congresista Elvis Vergara, vocero titular, porque aún no tenemos alternos, que no me consideren”, señaló durante el Pleno.