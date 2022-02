Conforme a los criterios de Saber más

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, acaba de pedir al Congreso que fije fecha y hora para acudir al Parlamento para exponer su política de Gobierno y pedir el voto de confianza o de investidura.

El viernes última, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó por mayoría la reforma constitucional que elimina esta figura luego de la presentación de un nuevo Gabinete ante el Parlamento. ¿Afecta este dictamen al actual titular de la PCM?

Oficio enviado por Aníbal Torres.

En la conferencia de prensa de esta tarde, Torres hizo un recuento de las diversas acciones tomadas por el Legislativo, que, según él, “está permanentemente buscando allanar el camino a la vacancia”. “Ahora trata de eliminar la cuestión de confianza en el momento en que el gabinete se presenta”, añadió.

El texto al que hace referencia el jefe del Consejo de Ministros obtuvo 11 votos a favor y 5 en contra (la mayoría de Perú Libre) y busca modificar el artículo 130 de la Constitución para precisar que la presentación de un nuevo equipo ministerial ante el Legislativo “no da lugar a voto de confianza alguno”.

Este es el texto aprobado por la Comisión de Constitución. (Captura)

El documento debe ser debatido y votado en el pleno del Congreso. Como se trata de una reforma constitucional, de acuerdo con el artículo 206 de la Constitución, puede aprobarse mediante dos caminos: 66 votos y ratificada en un referéndum o dos legislaturas consecutivas con 87 adhesiones a favor en cada una.

La actual legislatura culmina este 28 de febrero y la siguiente inicia el 1 de marzo. El artículo 206 también dispone que la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República.

En un anterior informe publicado por este Diario, el constitucionalista Bruno Fernández señaló que en la lógica política, el Congreso busca protegerse con esta medida. Pero a nivel jurídico, “esta modificación por sí sola no quiebra el balance de poderes”.

En tanto, el constitucionalista Alejandro Rospigliosi estimó que el dictamen no prosperará al llegar al pleno del Parlamento, porque no se alcanzarán los votos necesarios.

¿Afecta este dictamen al Gabinete Torres?

En diálogo con El Comercio, la presidenta de la Comisión de Constitución Patricia Juarez (Fuerza Popular), señaló que este dictamen que plantea no obligatoriedad del voto de confianza “no afecta” al Gabinete Torres.

“Esta sería la segunda reforma constitucional (hay una sola aprobada, que es la elección del miembro representante de los colegios de abogados). Este dictamen todavía no ha pasado al Pleno. De acuerdo al artículo 206, se tiene que aprobar en dos legislaturas sucesivas. Todavía no se ha aprobado ni en la primera”, agregó.

La primera reforma a la que hace referencia la congresista de Fuerza Popular propone cambiar la forma en la que se elige al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ese texto, como el que busca eliminar la cuestión de confianza, también deberá ser debatido en el pleno y por tratarse de una reforma de la Carta Magna requiere de ser aprobada en dos legislaturas con votación calificada.

Juarez explicó que, de aprobarse el texto que elimina la obligatoriedad de la cuestión de confianza en dos legislaturas, “se hace la modificación en la parte pertinente, la cual se publica en el diario El Peruano, y entra en vigencia”.

Patricia Juarez durante la sesión de la Comisión de Constitución en la que se aprobó por mayoría el dictamen que busca eliminar el voto de confianza. (Foto: Congreso de la República)

Por su parte, el congresista de Perú Libre y titular de dicha comisión Víctor Cutipa dijo: “De aprobarse el dictamen que elimina el voto de confianza, se debe cumplir con un procedimiento que demora más de 30 días. De manera que, de aplicarse en el Congreso, este no alcanzaría (al Gabinete Torres) por el tiempo”.

“Más parece que lo hacen con la intensión de desequilibrar los poderes del Ejecutivo y Legislativo”, añadió Cutipa es uno de los cinco congresistas de la bancada oficialista que votaron en contra del dictamen.

En el debate previo a la aprobación del documento, el legislador pidió que se agregue el término “y censura” al texto del proyecto de reforma constitucional.

“Sin embargo, al final ya no insistí. Si bien ya no se dice nada sobre el voto de confianza, pero nada garantiza que al día siguiente no te boten, planteando una interpelación. Por eso pienso que lo que este dictamen plantea, eliminaría el equilibrio de poderes”, puntualizó.

Wilmar Elera, de Somos Perú y miembro de la comisión, coincidió con su colega de Perú Libre en que el dictamen no afectaría al Gabinete Torres por cuestiones de tiempo. Sin embargo, a diferencia de Cutipa, él sí está de acuerdo con que se elimine el voto de confianza para futuros gabinetes ministeriales debido a que mermaría las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso.

“Nos permitiría tanto al pueblo peruano, como otros actores, tener paz y no estar en los dimes y diretes de la cuestión de confianza. Mire todo el daño político que se hace a la economía. Se afecta directamente al ciudadano de a pie. Los empresarios no quieren invertir porque no se sabe qué pasará si al Gabinete le dan o la confianza. Si esto se elimina nos permitirá tener una mejor perspectiva de desarrollo”, subrayó.

En tanto, Wilson Soto, miembro de la comisión y parlamentario de Acción Popular, aseveró, que -si bien el dictamen que busca modificar el artículo 130 de la Constitución no afecta al gabinete liderado por Aníbal Torres - por motivos de “coherencia” sería recomendable aplicarlo en estos momentos.

“Si somos coherentes con la reforma constitucional planteada tanto por el Legislativo como por el Ejecutivo, esta se debería de aplicar con el Gabinete Torres, con la finalidad de evitar mayores conflictos políticos”.

“La modificación constitucional ha sido sometida a consideración de expertos constitucionalistas, quienes expresaron que las propuestas, tanto del Legislativo como del Ejecutivo, deberían de ser materializadas en nuestra Carta Magna, no solo por el sistema que acogimos (presidencialismo atenuado) sino también para evitar conflictos innecesarios entre ambos poderes”, puntualizó.

