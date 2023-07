El legislador Alejandro Muñante, de la bancada de Renovación Popular, expresó sus disculpas públicas por la expresión “chanfaina” que utilizó para referirse a una lista que postula a la Mesa Directiva del Congreso de la República.

MIRA AQUÍ: Vladimir Cerrón defiende candidatura de Perú Libre en lista de la derecha

A través de Twitter, el parlamentario calificó de “desafortunada” la expresión que utilizó y lamentó las molestias generadas a sus colegas que se sintieron aludidos.

“Expreso mis disculpas públicas a mis colegas que se hayan sentido aludidos con la desafortunada expresión ‘chanfaina’ con referencia a la lista de la MD. Lamento las molestias causadas. Reafirmo mi compromiso con la democracia, por lo que anuncio que no votaré por una lista presidida por la izquierda”, expresó Muñante en redes sociales.

LEE AQUÍ: Alejandro Soto de APP lidera primera lista para la Mesa Directiva del Congreso que integran Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País

Expreso mis disculpas públicas a mis colegas que se hayan sentido aludidos con la desafortunada expresión “chanfaina” con referencia a la lista de la MD. Lamento las molestias causadas.

Reafirmo mi compromiso con la democracia, por lo que anuncio que no votaré por una lista… — Alejandro Muñante (@AlejoMunante) July 24, 2023

Él se había referido a la lista que tiene entre sus postulantes a Waldemar Cerrón, de Perú Libre, junto a Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), Hernando Guerra García (Fuerza Popular) y Rosselli Amuruz (Avanza País). Cerrón Rojas es candidato a la Segunda Vicepresidencia.

TE PUEDE INTERESAR: Perú Libre niega acuerdo con el Ejecutivo para designar a militante como presidente de Essalud

“Yo no sé a qué se le podría catalogar de derecha porque derecha es mantener su posición incólume, tus principios, tu doctrina; lo que vemos en esta lista... es pónganle nombre, no sé qué lista es, no sé si es centro derecha, centro izquierda, mescolanza o chanfaina”, había señalado horas antes.

No obstante, reafirmó su “compromiso con la democracia” y anunció que no votará por una lista a la Mesa Directiva del Congreso que esté presida por la izquierda.

REVISA AQUÍ: Congreso elegirá a la nueva Mesa Directiva este miércoles 26: el paso a paso del proceso

Las elecciones para la Mesa Directiva del Congreso se realizarán el próximo 26 de julio. La lista ganadora dirigirá el Parlamento en el periodo 2023-2024.