El Congreso de la República aprobó ampliar por 90 día- el plazo de investigación de la comisión investigadora del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Estado peruano y la empresa brasileña Odebrecht.

El acuerdo fue adoptado con 55 votos a favor, 11 en contra y 9 abstenciones, tras la sustentación realizada por el presidente de dicha comisión, Alejandro Muñante (Renovación Popular).

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El legislador sustentó ante la representación nacional el informe preliminar aprobado, por unanimidad, por la comisión en su sesión del último lunes 18 de agosto.

Indicó que, según informes de auditoría de la Contraloría General de la República, Odebrecht firmó al menos 24 contratos con el Estado peruano de concesión infraestructura y servicios públicos.

LEE MÁS: PJ evaluará pedido para incluir a Renovación Popular en caso de aportes ilícitos de campaña del 2014

Muñante Barrios detalló quedada la complejidad del tema, aún no se tienen “resultados concluyentes”. Sin embargo, mencionó que se han acopiado datos relevantes que hacen sospechar que los fiscales encargados de la negociación del acuerdo habrían “incumplido” normas aplicables al proceso especial de colaboración eficaz.

Por ejemplo, acotó el acuerdo solo se limitó a cuatro proyectos, pese a que se corroboró un mayor número, y que a la fecha, Odebrecht no habría entregado la información que prometió en el acuerdo de colaboración eficaz.

LEE MÁS: José Domingo Pérez se presentó ante comisión del Congreso que investiga acuerdo con Odebrecht

Indicó que los fiscales a cargo del acuerdo habrían beneficiado a Odebrecht con la inaplicación de la Ley 30737, que asegura el pago inmediato de reparación civil al Estado en casos de corrupción.