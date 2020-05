El pleno del Congreso 2020-2021 no sesiona hace un mes. Pese a contar con la plataforma virtual y las reglas de debate definidas, los parlamentarios no han podido reunirse a falta de consenso para armar una agenda. Ante ello, los portavoces han comenzado a recurrir a proyectos del periodo disuelto 2016-2019. Este jueves 7 se espera contar con otro pleno, y en la víspera un último intento de la Junta de Portavoces por incluir temas propios.

La última vez que sesionó el pleno fue el viernes 3 de abril y de manera presencial “desconcentrada”. En aquella sesión se aprobaron tres normas: la que otorga la facultad de control concurrente a la Contraloría General de la República, la que suspende el cobro de peajes administrados por concesionarias privadas, y la que permite el retiro del 25% de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Ha pasado poco más de un mes desde aquella sesión y hasta la fecha, la Junta de Portavoces no ha logrado consensos para armar una agenda parlamentaria para un nuevo pleno.

A la falta de consensos se ha sumado la inexistencia de dictámenes. Esto en el contexto de un acuerdo previo para ya no exonerar proyectos del trámite de comisión, tal como sucedió durante las tres primeras semanas de funciones cuando los grupos aún no estaban instalados.

Es por ello que, hasta el momento, la agenda del pleno está repleta de temas que arrastran del periodo disuelto 2016-2019.

Propuesta Estado Periodo Renuncia de la vicepresidenta Mercedes Araoz Carta enviada 2016-2019 Proyecto regular los contratos celebraros por vía electrónica o telefónica Segunda votación 2016-2019 Fortalecimiento de la defensa del consumidor a través de municipalidades Segunda votación 2016-2019 Uso de firma digital en la remisión de información a la Comisión de Presupuesto Segunda votación 2016-2019 Precisar la naturaleza jurídica de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales Segunda votación 2016-2019 Establecer criterios para la cancelación de préstamos habitacionales Segunda votación 2016-2019 Regulación de la administración inmobiliaria Segunda votación 2016-2019 Formalización del transporte terrestre de pasajeros ven automóviles colectivos Segunda votación 2016-2019 Medidas para la generación de suelo urbano para reubicar a población afectada por desastres naturales Segunda votación 2016-2019 Suspensión del cobro de peajes administrados por concesionarias privadas Segunda votación 2020-2021 Creación de una comisión especial que revise el sistema de pensiones Cinco mociones presentadas 2020-2021 Remoción de José Chlimper y Rafael Rey del directorio del BCR Moción presentada 2020-2021

En la última Junta de Portavoces solo se logró consenso en temas que significaban una respuesta directa al Poder Ejecutivo: la insistencia ante la observación del presidente Martín Vizcarra a la norma de los peajes, y la conformación de una comisión especial para revisar el sistema de pensiones. Esto último vino acompañado con otra medida que implicó mandar a comisión el proyecto del Ejecutivo que planteaba lo mismo: la conformación de una comisión para la reforma pensionaria.

Algunas de las mociones sobre la comisión del sistema pensionario que entrarán al pleno fueron presentadas a inicios de abril. ¿Por qué recién buscan debatirlas? El interés surgió cuando el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa sobre el tema.

El único tema que logró consenso para entrar a la agenda fue la moción del vocero de Podemos Perú, Daniel Urresti (Lima), que propone remover a José Chlimper y a Rafael Rey del directorio del Banco Central de Reserva.

En lo que se refiere a los proyectos del periodo disuelto 2016-2019, que están pendientes de segunda votación, tampoco existe consenso que sean aprobados.

Según nos explicaron los voceros, existen tres escenarios: 1. Se aprueba tal como está y se convierte en ley; 2. Se elabora un texto sustitutorio con modificaciones, con lo que sería la primera y ya no la segunda votación; y 3. Que regrese a comisión para un nuevo estudio.

La “hora loca” parlamentaria

La última Junta de Portavoces fue en gran parte desordenada, según fuentes que participaron del debate. En una parte del debate se volvió a plantear la posibilidad de realizar un pleno temático sobre el coronavirus para aprobar varios proyectos relacionados a la crisis que afronta el país. El 41% de los 260 proyectos de ley presentados hasta la fecha, están ligados a la emergencia del COVID-19.

La propuesta se deba pese a que existen comisión especial sobre el COVID-19. Pero este grupo, al igual que las 24 comisiones ordinarias, no han elaborado dictámenes sobre proyectos de ley debido a que sus dos primeras semanas se han dedicado a citar altos funcionarios del gobierno.

Otro entrampamiento de la sesión ocurrió por una discusión de los congresistas Otto Guibovich (Acción Popular, Áncash) y José Vega (Unión por el Perú, Lima) sobre el ‘andahuaylazo’. Esto debido a que UPP quería que se meta en agenda la moción que presentaron para crear una comisión investigadora sobre el caso donde se condenó a tres de sus congresistas.

La sesión tuvo un cuarto intermedio de cinco minutos ante la discusión de los parlamentarios. “Fue un gran rato de lo que llamamos la hora loca parlamentaria. Cada uno pedía meter su proyecto, exonerarlo de comisión, y al final no se logró consenso en ninguno”, refirió uno de los voceros, quien pidió mantener su nombre en reserva.

Tres proyectos de ley llegaron a ser sometidos a votación para ingresar a la agenda del pleno y no lograron los votos necesarios.

Propuesta Autor Votos a favor Votos en conta Abstenciones Transferencia del canon que reciben los gobiernos subnacionales para ser utilizado en sector salud y educación Somos Perú 71 8 50 Autorizar a los gobiernos subnacionales para adoptar medidas excepcionales sobre el canon frente al COVID-19 Alianza para el Progreso 58 0 71 Uso de hasta el 25% del canon por los gobiernos subnacionales Alianza para el Progreso 58 0 71

Lo que se viene

La Junta de Portavoces de la semana pasada culminó con este martes como una fecha tentativa del pleno, pero no se concretará. Voceros consultados para esta nota refirieron que el presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes), les ha planteado como nueva fecha tentativa este jueves 7 de mayo.

Se tiene planeado una nueva Junta de Portavoces para este miércoles, a fin de determinar si se logra consenso para nuevos puntos en la agenda. Alianza para el Progreso y Somos Perú han insistido en la necesidad de aprobar sus proyectos sobre el uso del canon en los gobiernos subnacionales para afrontar la crisis.

Además, han planteado exonerar del trámite de comisión las iniciativas que plantean mayores penas para los funcionarios que cometan delitos durante estado de emergencia. Esto como respuesta a las denuncias reveladas en las últimas semanas respecto a las irregulares adquisiciones realizadas en el marco de la emergencia del coronavirus.

Otros voceros han planteado la necesidad de que el miércoles se convoque al Consejo Directivo para definir la conformación de la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, acuerdos que deben ser ratificados en el pleno. La propuesta inicial es que la conformación no sea proporcional sino que cada bancada cuente con un miembro. Ética viene acumulando una agenda de casos por investigar: los tres legisladores que usaron un vuelo humanitario, el legislador Hipólito Chaiña (UPP, Arequipa) quien fue intervenido por no respetar el distanciamiento social y el parlamentario José Luna (Podemos, Lima), cuya empresa no depositó aportes de AFP a sus trabajadores.

En el pleno que se realizaría el jueves también se debe aprobar unas precisiones a la nómina de integrantes a las comisiones de Comercio Exterior, Educación, Energía y Minas y Justicia. En el anterior pleno, nadie se percató que existía un error en la distribución proporcional de los integrantes. Algunos grupos como el de Energía y Minas aún no se instala por este error del equipo técnico del presidente Manuel Merino.