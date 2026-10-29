El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Agenda Legislativa para el periodo anual de sesiones 2026-2027 , instrumento que establece los principales temas y proyectos de ley que tendrán prioridad en el trabajo de las comisiones y el debate parlamentario.

Según informó el Congreso a través de sus redes sociales, la propuesta fue aprobada previamente por la Junta de Portavoces en su sesión del 27 de octubre y sometida a consideración del pleno, conforme al artículo 32 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La agenda comprende 89 temas agrupados en cuatro grandes ejes: democracia y Estado de derecho; equidad y justicia social; competitividad en el país; y un Estado eficiente, transparente y descentralizado.

#PlenoDeDiputados aprobó la Agenda Legislativa de la Cámara de Diputados para el periodo anual de sesiones 2026-2027. https://t.co/xMWbTZbt6y — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 29, 2026

Reformas constitucionales y seguridad ciudadana

En el eje de democracia y Estado de derecho, la agenda incluye reformas constitucionales, modificaciones al Reglamento del Congreso y al Reglamento de la Cámara de Diputados, así como iniciativas relacionadas con el fortalecimiento del sistema bicameral y el equilibrio de poderes entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.

También se contemplan modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal y al Código de Ejecución Penal, además de propuestas vinculadas con la seguridad ciudadana, la actividad de la Policía Nacional del Perú, el sistema penitenciario y la reinserción social.

En materia electoral, se considera la modificación de la Ley de Organizaciones Políticas y otras normas relacionadas con los procesos electorales.

Educación, salud y derechos laborales

El segundo eje comprende iniciativas relacionadas con la igualdad de oportunidades, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y las reformas en los sectores de educación y salud.

Entre los temas educativos figuran las modificaciones a la Ley Universitaria, la reforma magisterial, la regulación de docentes y auxiliares de educación, la infraestructura educativa y las medidas para prevenir la violencia contra las mujeres y la violencia sexual contra niños y adolescentes en el ámbito educativo.

LEE TAMBIÉN: Presentan denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi y piden su inhabilitación

En salud, se incluyen propuestas para mejorar el acceso, el financiamiento y la modernización del sistema, así como medidas relacionadas con el cáncer, las enfermedades de alto impacto y las condiciones de los profesionales del sector.

Minería, inversión e infraestructura

El eje de competitividad incorpora medidas para promover la formalización económica, la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la inversión en los sectores de energía y minas.

Asimismo, se incluyen propuestas relacionadas con la protección de los recursos naturales, los daños ambientales, la extracción de recursos, el uso de hidrocarburos y otras fuentes de energía.

En infraestructura y vivienda, se consideran iniciativas para promover la titulación, la formalización de la propiedad, el acceso a la vivienda y el desarrollo de infraestructura en zonas urbanas, rurales, comunidades campesinas y la Amazonía.

También figuran temas de comercio exterior, zonas económicas especiales, transporte, comunicaciones, actividad pesquera y desarrollo agrario.

Lucha contra la corrupción y modernización de la justicia

El cuarto eje incluye propuestas para modernizar la gestión pública, fortalecer la transparencia estatal y combatir la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando.

La agenda también contempla iniciativas para modernizar el sistema de justicia, mejorar su acceso, proteger los derechos humanos y fortalecer la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

Entre los asuntos incorporados figuran, además, la administración del presupuesto público, las políticas tributarias, la gestión del agua, el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo de desastres.