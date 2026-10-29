Pleno de la Cámara de Diputados. (Foto Hugo Pérez)
Pleno de la Cámara de Diputados. (Foto Hugo Pérez)
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Por Redacción EC

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Agenda Legislativa para el periodo anual de sesiones 2026-2027, instrumento que establece los principales temas y proyectos de ley que tendrán prioridad en el trabajo de las comisiones y el debate parlamentario.

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