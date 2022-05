El Congreso aprobó este jueves 26 de mayo en segunda votación un proyecto de ley que incorpora nuevos requisitos para designar a los embajadores de confianza, a cargo del presidente de la República.

Por 59 votos a favor, 49 en contra y 3 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores aprobado en primera votación el pasado 28 de abril.

En aquella ocasión el proyecto no había superado los 3/5 del número legal de congresistas requerido, por lo que debió ser sometido a segunda votación. Ahora será remitido al Poder Ejecutivo para ser promulgado o recibir observaciones.

Con 59 votos a favor, 49 en contra y 3 abstenciones, el #PlenoDelCongreso aprobó, en segunda votación, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 641.

El texto sustitutorio de la propuesta –cuyo autor es el congresista José Luis Elías Ávalos (No Agrupados)- modifica la Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República, e incorpora nuevos requisitos.

Entre ellos figuran: gozar del pleno ejercicio de los derechos civiles; tener conducta intachable, solvencia e idoneidad moral e independencia política que garanticen la confianza ciudadana en el ejercicio de su función.

Asimismo, tener título profesional expedido por universidad registrada ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) y habilitado por el colegio profesional correspondiente; acreditar el dominio de un idioma internacional, independientemente del idioma natal; carecer de antecedentes penales y judiciales.

Además, no tener sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por la comisión de algún delito doloso; no encontrarse en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam); no encontrarse en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores civiles (RNSSC).

