El pleno del Congreso aprobó la moción de rechazo contra el precandidato presidencial de Colombia Daniel Quintero, quien se grabó izando una bandera de su país en el territorio peruano de Santa Rosa de Loreto, y exhortó al Gobierno que impida su acceso al Perú.

La moción que fue presentada por Fuerza Popular desde el despacho de Patricia Juárez fue aprobada con 85 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, luego que fuera admitida a debate por unanimidad.

La moción fue sometida a voto luego que se incluyera, a propuesta de Eduardo Salhuana (APP) un numeral más para invitar al canciller, Elmer Schialer, y al ministro de Defensa, Walter Astudillo, ante el pleno para xplicar la “situación actual y medidas tomadas” en el distrito Santa Rosa.

José Jerí (Somos Perú), presidente del Poder Legislativo, anunció que ambos ministros serán invitados al pleno del 21 de agosto a las 10 a.m.

Congreso aprueba moción contra Daniel Quitero.

Durante su exposición ante el pleno, la legisladora criticó el accionar de Quintero Calle y destacó la importancia de rechaza y condenar el “acto provocador” de este político vinculado al partido político del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“No se trata de hostilidad hacia el pueblo colombiano, con el cual nos unen lazos históricos, sino dejar en claro que la soberanía del Perú no se discute, no se negocia y mucho menos se utiliza como accesorios de campaña”, resaltó.

“Lo único que logró Quintero es exhibir un nacionalismo de utilería de esos que se agitan en campaña electoral cuando se quiere desviar la atención de los verdaderos problemas de su país (...) No se gobierna con gestos para la prensa sino que se respeta el derecho internacional y los tratados que les guste o no, se cumplen a cabalidad”; indicó Juárez.

A su turno, la legisladora Heidy Juárez (Podemos Perú), presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento lamentó que las autoridades colombianas hayan generado “tensiones” con sus declaraciones desconociendo la soberanía peruana en Santa Rosa y los tratados internacionales.

“Ese territorio está sin lugar a duda bajo soberanía peruana conforme lo establece el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial entre Perú y Colombia de 1922 así como el protocolo firmado en Río de Janeiro de 1934 y plenamente vigentes”, destacó.