En su último punto de agenda, el pleno del Congreso 2020-2021 aprobó un tercer texto de reforma constitucional donde establece que se destinará no menos del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) para el sector educación. Esto a pesar de que el Ministerio de Economía advirtió que la norma era inconstitucional.

La iniciativa de Alianza para el Progreso fue aprobada con 115 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones. Los legisladores que no estuvieron en contra de esta reforma provinieron del Partido Morado y Fuerza Popular. Al tratarse de una reforma constitucional, la reforma requiere de una segunda votación en la siguiente legislatura que se instala este lunes 6 a las 03:00 p.m.

Previo al debate, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, se pronunció a través de Twitter advirtiendo que la norma presenta serios problemas técnicos. “Dicho proyecto carece de sustento técnico, tiene visos de inconstitucionalidad y afecta el presupuesto público, en una situación de pandemia”, sostuvo.

En ese sentido, la titular del MEF recordó que cualquier medida que incremente, directa o indirectamente, el gasto público, tiene impacto sobre la sostenibilidad fiscal del Perú y transgrede la Constitución, que señala -en su artículo 79- que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Asimismo, recordó que el presupuesto del sector educación se ha incrementado en 14% del 2018 al 2020.

En el debate del pleno, la legisladora Martha Chávez (Fuerza Popular, Lima) también advirtió que esta norma tiene visos de inconstitucionalidad. “Acá no se trata de cuánto se gasta en educación, lo que está en juego es si la Constitución deba contener un porcentaje para cada sector. Mañana algún otro miembro querrá incluir un porcentaje del PBI para salud, justicia. La Constitución va convertirse en una suma de porcentajes”, refirió.

Por su parte, Ricardo Burga (Acción Popular, Lima) retiró la cuestión previa presentada en la sesión de la madrugada del sábado 4, por la que el tema pasó a votación. Tras ello, el debate no se extendió y la votación quedó de la siguiente manera.

Bancada A favor En contra Abstenciones Acción Popular 23 0 0 Alianza para el Progreso 21 0 0 Frepap 14 0 0 Fuerza Popular 9 4 0 Unión por el Perú 13 0 0 Podemos Perú 11 0 0 Somos Perú 11 0 0 Partido Morado 4 0 5 Frente Amplio 7 0 0 No agrupada 1 0 0 TOTAL 115 4 5

Cabe señalar que las reformas constitucionales no pueden ser observadas por el presidente de la República.

El debate de esta reforma inició en la madrugada del sábado 4, pero el pleno acordó, por mayoría, derivar el dictamen a la Comisión de Educación para un mayor análisis.

Esta reforma surgió a raíz de un proyecto presentado por Luis Valdez (Alianza para el Progreso, La Libertad), el pasado 16 de junio. En menos de 15 días, la iniciativa fue dictaminada por la Comisión de Constitución.

Si bien el dictamen de Constitución señala que se solicitaron opiniones técnicas al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía, no las tomaron en cuenta para elaborar su texto final. “Dado a que los oficios precitados fueron recibidos con fecha reciente, al momento de elaboración del presente documento no se cuenta con opiniones sobre el particular, corriendo aún el plazo para su debida respuesta, las que serán de utilidad para debates subsecuentes, especialmente para los temas consultados y aún no tratados”, dice el dictamen.

Sin embargo, las respuestas no fueron utilizadas ni tomadas en cuenta para el debate final.

