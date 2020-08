Cerca a la 1 de la mañana del martes, el pleno del Congreso aprobó -por mayoría- el texto sustitutorio que aprueba el retiro de fondos de la ONP hasta por S/4.300, pese a las observaciones del Poder Ejecutivo respecto a la inviabilidad de la norma. Esta la segunda ley que dicta el Parlamento sobre el sistema de pensiones, luego de que en abril habilitara la entrega del 25% de los fondos de las AFP.

Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron a este Diario que esta norma implicaría un costo de S/13.280 mil millones sin contar con los intereses.

El texto entró al debate en el pleno recién la tarde del lunes, cuando Anthony Novoa (Acción Popular, La Libertad), titular de la Comisión de Economía, anunció que se había logrado consenso para una fórmula única: la devolución a los aportantes al sistema nacional de pensiones hasta 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

El procedimiento de devolución, según el texto aprobado, es el siguiente: hasta el 50% de la UIT en el plazo máximo de 30 días calendario, y el saldo restante en un máximo de 90 días calendario posterior al primer desembolso. Estos fondos serán intangibles, según especifica la fórmula.

“Lo señalado en la presente disposición no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias, hasta un máximo de 30% de lo retirado”, aclara el texto.

También establece que la ONP otorgará, por única vez, a los pensionistas del Decreto Ley 19990, una retribución extraordinaria equivalente a una Remuneración Mínima Vital (RMV). Es decir, S/930.

Votación sobre el retiro de fondos de la ONP, por bancada A favor En contra Abstenciones Consideraciones Acción Popular 22 0 0 Manuel Merino no usó su voto. Ricardo Burga no votó. Alianza para el Progreso 22 0 0 - Frepap 14 0 0 Wilmer Cayllahua de licencia. Fuerza Popular 3 0 11 Erwin Tito de licencia. Unión por el Perú 13 0 0 - Podemos Perú 11 0 0 - Somos Perú 11 0 0 - Partido Morado 4 3 2 - Frente Amplio 4 0 2 Enrique Fernández y Absalón Montoya de licencia. No agrupados (Arlette Contreras y Rosario Paredes) 2 0 0 - TOTAL 106 3 15 -

Durante el transcurso de la jornada se incluyó una disposición complementaria final donde se establece que, para el cálculo de la devolución de aportes, “se utiliza la tasa promedio de interés pasiva en moneda nacional para plazos mayores aun año que publica el Banco Central de Reserva del Perú”.

La norma aprobada contempla que los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones puedan retirar lo equivalente a 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que asciende a S/4.300. Esta fórmula fue planteada desde la Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por el legislador José Luna (Podemos Perú, Lima), y se impuso a la propuesta inicial de la Comisión de Economía, encabezada por el acciopopulista Anthony Novoa, para habilitar el retiro de 2 RMV (S/1.860).

La propuesta planteada por el Ejecutivo era liberar S/1.300 millones lo cual representaría, según los cálculos de los congresistas, un bono de entre S/200 y S/300 dado el universo de afiliados a la ONP. Esto fue considerado como “insuficiente” por los parlamentarios en las distintas sesiones que tuvo la Junta de Portavoces.

La sustentación del texto duró apenas 15 minutos. El titular de la Comisión de Economía, Anthony Novoa, solo leyó la fórmula legal consensuada. Lo secundó José Luna, titular de la Codeco, con un discurso más político.

“No nos vamos a dejar amedrentar. Este Congreso se sintió amenazado cuando llegó el premier con la ministra de Economía y de Justicia (el pasado viernes). Ya nos pasó antes y respondimos valientemente cuando aprobamos el 25% de las AFP. El Ejecutivo nos dice que solo tienen 1.300 millones que representan 250 soles para cada aportante. Eso es insuficiente. Pero sí hay pata para pagar a asesores de presidente, sí hay plata para pagar a los familiares de la ministra, sí hay plata para dalle 60 mil millones a las grandes empresas”, refirió.

El legislador Ricardo Burga (Acción Popular, Lima) pidió una mayor sustentación técnica de la fórmula por parte de su colega Novoa, sobre todo por la fuente de financiamiento. “Estamos hablando de un fondo común, no fondo individual como la AFP. La propuesta de la ministra de Economía era irracional, y un insulto a la clase trabajadora del país, pero tampoco podemos irnos al otro extremo, con un monto que sea impagable” , advirtió.

En esa misma línea, Diethell Columbus (Fuerza Popular, Lima) criticó que no se haya explicado cuánto va a gastar. “Se nos ha presentado un texto de dos páginas, que está en prosa y verso, pero de matemática nada. No es posible que la comisión especializada no nos pueda sustentar nada” , manifestó tras presentar una propuesta técnica alternativa para un subsidio de S/ 760.

Sin embargo, otros voceros como Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso, Loreto), María Céspedes (Frepap, Lima), José Vega (Unión por el Perú, Lima), Daniel Urresti (Podemos Perú, Lima), y Luis Dioses (Somos Perú, Piura) adelantaron un voto en bloque de sus bancadas a favor de la propuesta.

En tanto, el portavoz del Partido Morado, Francisco Sagasti (Lima), señaló desde un inicio que los miembros de su bancada tendrían libertad en el voto. Otra bancada que anunciaba división en la votación fue el Frente Amplio. “El populismo es más peligroso que la corrupción, colegas”, advirtió la legisladora izquierdista Mirtha Vásquez (Cajamarca) en el debate.

Al finalizar el debate, el titular de la Comisión de Economía, Anthony Novoa, señaló que la norma será financiada de los saldos no ejecutados y la emisión de bonos soberanos. “Además, los pensionistas seguirán aportando”, afirmó.

La legisladora Martha Chávez (Fuerza Popular, Lima) presentó una cuestión previa para que la fórmula legal sea votada artículo por artículo, pero esto fue rechazado. La norma fue aprobada con 106 votos a favor, tres en contra y 15 abstenciones.

Congresistas que votaron en contra Congresistas que se abstuvieron Gino Costa (Partido Morado, Lima) José Antonio Núñez (Partido Morado, Arequipa) Alberto de Belaunde (Partido Morado, Lima) Francisco Sagasti (Partido Morado, Lima) Daniel Olivares (Partido Morado, Lima) Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio, Lima) Mirtha Vásquez (Frente Amplio, Cajamarca) Gilbert Alonzo (Fuerza Popular, Ica) Rita Ayasta (Fuerza Popular, Lambayeque) Martha Chávez (Fuerza Popular, Lima) Diethell Columbus (Fuerza Popular, Lima) Mártires Lizana (Fuerza Popular, Piura) Angélica Pinedo (Fuerza Popular, Lima Provincias) Gimer Trujillo (Fuerza Popular, San Martín) Valeria Valer (Fuerza Popular, Lima) Napoleón Vigo (Fuerza Popular, Cajamarca) Miguel Angel Vivanco (Fuerza Popular, La Libertad) Marcos Antonio Pichilingue (Fuerza Popular, Callao)

El debate duró cinco horas y media, y contó con la intervención de 84 parlamentarios.

Correlación de fuerzas

La jornada parlamentaria empezó a las 8 a.m., con una reunión presencial de la Junta de Portavoces donde se acordó que cada congresista tendría tres minutos de tiempo para intervenir en el debate sobre el retiro de fondos de la ONP. En medio de conversaciones informales, los voceros comenzaron a perfilar el consenso a favor del retiro de 1 UIT, la fórmula que finalmente fue aprobada en el pleno.

El presidente Manuel Merino inició la sesión explicando que el viernes pasado, la sesión se suspendió debido a dos factores: la caída del sistema digital de la plataforma Microsoft Teams, y la falta de consenso entre las comisiones para definir una fórmula sobre el retiro de los fondos de la ONP.

El entrampamiento en los días previos se debió, en mayor medida, a que los presidentes de las comisiones de Economía (Acción Popular), Defensa del Consumidor (Podemos Perú), Presupuesto (Alianza para el Progreso) y Trabajo (Frepap) no lograron consensuar una fórmula única. El viernes último, los equipos técnicos presentaron un texto, pero la falta de argumentación generó que este sea desechado por las bancadas.

Ante ello se abrieron dos frentes, entre la propuesta de Economía (S/1.860) y la que finalmente ganó de Defensa del Consumidor (S/4.300). Esta último logró desde un inicio el respaldo de Unión por el Perú y Frepap.

Fuentes consultadas en los días previos indicaron que en este bloque confiaban que APP y FP puedan sumarse a su postura. Según el vocero alterno, Aron Espinoza (Lima), Alianza para el Progreso estuvo a punto de firmar su fórmula, pero declinó a último momento.

APP finalmente inclinó la balanza durante la jornada del lunes, pero previamente tuvo discrepancias internas. Fuentes de la bancada indicaron que, mientras el vocero Fernando Meléndez (Loreto) miraba con buenos ojos la entrega de 1 UIT, el secretario general Luis Valdez (La Libertad) consideraba que se debía apoyar la fórmula de las 2 RMV.

El domingo por la mañana, la bancada appepista sostuvo una reunión, donde preliminarmente iba ganando la postura a favor del retiro de 1 UIT. Sin embargo, no se tomó una postura colegiada y se acordó que se continuará con el debate este mismo lunes tras conocer la postura final de los otros grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces.

Un nuevo enfrentamiento

El último viernes, el primer ministro Walter Martos asistió al Congreso para reunirse con el presidente del Congreso, Manuel Merino, con el fin de advertir los riesgos de aprobar la insistencia de la ley de ascensos automáticos en Essalud, y la fórmula del retiro de fondos del sistema nacional de pensiones.

A lo largo del fin de semana, otros ministros reforzaron el mensaje sobre los riesgos de aprobar lo de la ONP. La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, dijo que -de aprobarse en el Congreso el retiro del 100% de aportes al Sistema Nacional de Pensiones- se atentaría contra el derecho constitucional a recibir una pensión. En entrevista con RPP Noticias, detalló que la iniciativa del Parlamento “excede la capacidad de gasto” y la ONP no funciona como las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), donde se manejan cuentas individuales.

La ministra Neyra además adelantó que observarían la norma y podrían llegar hasta una demanda de inconstitucionalidad, tal como hicieron con la ley que aprobó el Congreso para suspender el cobro de peajes administrados por concesionarios privados. El fallo que se debatirá mañana en el Tribunal Constitucional, declara inconstitucional dicha norma.

Fuentes del Ministerio del Economía explicaron a este Diario que el sistema privado de pensiones cuenta con 4 millones 715 mil 593 afiliados, que, en su gran mayoría, son relativamente jóvenes, con un promedio de edad de 41 años. Mientras que suman más de 2 millones de afiliados los que han realizado menos de un año de aportes a la ONP.

Los cálculos del MEF arrojan que más de 1 millón 600 mil afiliados acumulan hasta S/750 de aportes al sistema nacional de pensiones.

A esto se suma que, en el marco de la emergencia por el COVID-19, un total de 1 millón 300 mil personas afiliadas al sistema nacional de pensiones ha recibido alguno de los bonos entregados por el gobierno, como subsidio de hogares y personas. Esto, según el MEF, representa aproximadamente S/988 millones.

