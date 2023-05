La noche del último jueves, el pleno del Congreso aprobó-tras una sustentación que duró apenas cuatro minutos-un proyecto de ley impulsado por Perú Libre que apunta a elevar hasta cuatro años la pena privativa de la libertad por el delito de difamación agravada. Hasta ahora, la sanción más grave era de tres años.

Y a pesar de que los organismos especializados, como el Consejo de la Prensa Peruana, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, IPYS y la Asociación Nacional de Periodistas, han advertido que esta medida atenta contra la libertad de expresión, el Parlamento apunta a ratificar su polémica postura en la segunda votación en el hemiciclo, prevista para esta semana.

Al respecto, el portavoz alterno de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, dijo que existe “una evaluación inadecuada” del proyecto de Segundo Montalvo (Perú Libre), porque “nadie ha hablado de coactar el derecho” de la prensa a “investigar”. Agregó que el aumento de la pena es a un máximo de cuatro años, por lo que la prisión “no es efectiva”.

“Yo no veo ningún riesgo, que yo sepa los periodistas no difaman, se dedican a investigar. Por ejemplo, hay medios de comunicación que todos los días publican noticias negativas [contra el Congreso], ¿tienen denuncias? No. Hay una exageración por parte de un sector de la prensa”, manifestó el exministro de Justicia a El Comercio.

Salhuana adelantó que es probable que su bancada respalde la iniciativa perulibrista en segunda votación.

“Este tema se ha discutido en la Comisión de Justicia, no es que salió de la noche a la mañana, se está haciendo una fábula que no corresponde”, remarcó.

Esos artículos, que serían modificados con esta propuesta, actualmente sancionan los delitos de difamación y calumnia

Delitos contra el honor Definición Sanciones actuales Sanciones propuestas en el Congreso Calumnia El que atribuye falsamente a otro un delito. 90 a 120 días-multa. 90 a 120 días-multa y una reparación civil en favor del querellante. Difamación El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor, reputación o intimidad personal. Pena privativa de libertad no mayor de dos años y con 30 a 120 días-multa. Pena privativa de libertad no mayor de dos años, con 30 a 120 días-multa e imposición de reparación civil en favor del querellante. Difamación referida a calumnia Pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y con 90 a 120 días-multa. Pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años, con 90 a 120 días-multa e imposición de reparación civil en favor del querellante. Difamación por medio de libro, prensa u otro medio de comunicación social Pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de 120 a 365 días-multa. Pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, con 120 a 365 días-multa e imposición de reparación civil en favor del querellante

A su turno, el vocero de Acción Popular, Ilich López, consideró que cualquier ciudadano, incluyendo a los periodistas, no debería tener ningún problema con la aprobación del referido proyecto, si es que respeta el artículo 2 de la Constitución, que establece en su inciso 7 que toda persona tiene el derecho “al honor y a la buena reputación”.

“No creo que los medios de comunicación cuestionen [esta norma], la prensa a nivel general ha demostrado ser responsable”, expresó a este Diario.

López- investigado por el Ministerio Público por presuntamente pertenecer a “Los Niños”, el brazo congresal de la supuesta red criminal del expresidente Pedro Castillo-negó que el Legislativo haya aprobado incrementar la pena por difamación como respuesta a las denuncias de la prensa en contra de sus integrantes.

“No, de ninguna manera, las denuncias las felicitamos, yo, particularmente, pido que se hagan las investigaciones”, refirió.

El parlamentario acciopopulista dijo que no ve razones por las cuales su agrupación no votaría nuevamente a favor del polémico proyecto.

Una posición similar tuvo el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien opinó que la propuesta de Montalvo “no se ha hecho contra la prensa”, sino contra “algunos malos periodistas que emplean la difamación como arma”.

“No recorta absolutamente nada, salvo que tengan en mente difamar. A los periodistas sanos e inteligencias no les tiene que preocupar este asunto. Nosotros somos defensores de la libertad de expresión, la libertad de prensa es fundamental para mantener la democracia”, remarcó, al ser consultado por este Diario.

Montoya dijo que el Parlamento agradece las denuncias hechas por la prensa, porque eso les ha permitido corregir situaciones.

“Así como en el Congreso hay delincuentes, puede que dentro de los periodistas haya infiltrados en el sistema”, expresó el almirante de la Marina en retiro.

Ante el pleno, Américo Gonza presentó un texto sustitutorio del dictamen que había sido aprobado en marzo por la Comisión de Justicia. Aquel dictamen elevaba hasta cinco años la pena por difamación a través de medios de comunicación; pero en el texto sustitutorio se planteó que las penas sean de entre dos y cuatro años. (Foto: Jorge Cerdán | Archivo GEC)

“No está dirigido a periodistas, a menos que mientan”

Desde Perú Libre, el congresista Jaime Quito sostuvo que la iniciativa de su bancada “no está dirigida a periodistas, a menos que mientan”. “No entiendo por qué un sector de la prensa se siente aludido, si hacen investigaciones donde tienen documentos, como siempre lo han hecho, no hay por qué generar esta situación [de rechazo]”, complementó.

En comunicación con El Comercio, Quito minimizó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo se hayan pronunciado en contra del proyecto que aumenta la pena de difamación agravada.

“Ellos tienen derecho a opinar, pero no son la voz autorizada para decir qué se puede hacer o no [en el Congreso]. El tema es que existe una situación en que gratuitamente o de forma muy abierta, sin medir las consecuencias, muchas veces se dice una u otra cosa, y no necesariamente el periodismo, y siempre debe tenerse medido”, dijo.

Quito dijo que ni la prensa ni el Parlamento deben “hacerse las víctimas”.

“[Si se promulgar esta norma] no creo que los medios de comunicación vayan a dejar de investigar, esa es su tarea, ¿no?”, acotó.

Las investigaciones y cuestionamientos de los líderes de los partidos que respaldan ley mordaza.

Bancada Líder del partido Cuestionamiento Perú Libre Vladimir Cerrón Cerrón registra dos condenas por corrupción. Una de 3 años y 9 meses por negociación incompatible. Por esta sentencia, en segunda instancia, está inhabilitado y no pudo postular a la vicepresidencia con Perú Libre en 2021.

También ha sido hallado culpable por colusión y fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por el caso conocido como ‘Aeródromo Wanka’. La pena será ejecutada si es ratificada en segunda instancia.

Además, afronta una serie de investigaciones, entre ella por “Los Dinámicos del Centro”. Alianza para el Progreso César Acuña El gobernador regional de La Libertad es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de tráfico de influencias. Esto a raíz de la difusión de dos audios, donde le exigió a la expresidente del Congreso, Lady Camones, impulsar un proyecto para la creación del distrito de Alto Trujillo. Renovación Popular Rafael López Aliaga El alcalde de Lima es investigado por presunto lavado de activos en la modalidad de organización criminal, a raíz de las revelaciones del Caso Panamá Papers. Podemos Perú José Luna Gálvez El parlamentario enfrenta dos investigaciones en la fiscalía. Una por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico por haber intervenido en el desactivado CNM para la designación de José Luis Cavassa en la ONPE.

La otra pesquisa es por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión, negociación incompatible y tráfico de influencias, en torno al Caso Lava Jato. Bloque Magisterial Pedro Castillo Castillo Terrones, por su parte, acata dos órdenes de prisión preventiva, una de 18 meses y otra de 36 meses. La primera por haber perpetrado un golpe de Estado el último 7 de diciembre, y la otra por presuntamente ser el cabecilla de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno durante su administración. Cambio Democrático-JP Roberto Sánchez El exministro de Comercio Exterior y Turismo es investigado por el golpe de Estado del 7 de diciembre. Cumple restricciones y está impedido de salir de Lima y el Callao.

El portavoz de Podemos Perú, Carlos Zeballos, refirió que respaldó la iniciativa porque “he sido sujeto de difamación por parte de los medios de comunicación y por personas”. Agregó que su votación y la de las parlamentarias Heidy Juárez y Kira Alcarraz, de su bancada, no fue coordinada, sino que cada uno tomó una decisión “independiente”.

Zeballos, investigado en la fiscalía por el Caso Los Niños, rechazó que exista un ánimo de revancha en el Parlamento frente a las denuncias de la prensa.

“En mi caso no hay ninguna revancha, solo se debe tener cuidado al momento de acusar a una persona, todos tenemos derechos”, mencionó.

A su turno, la vocera alterna de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, precisó que no ha existido un acuerdo dentro de su bancada para que esta vote de manera colectiva a favor del polémico proyecto. Añadió que los congresistas Guillermo Bermejo, Isabel Cortez, Roberto Kamiche y Edgar Reymundo tendrán que explicar su postura en respaldo al aumento de penas por el delito de difamación.

“Yo soy titular en la Comisión de Justicia, y voté en contra, no estoy de acuerdo en incrementar las penas por calumnia y difamación”, expresó.

Luque dijo que en los próximos días se reunirá su agrupación, a fin de analizar si es viable o no llevar una posición conjunta para la segunda votación, teniendo en cuenta que hay diferentes opiniones a la interna.

El portavoz de Somos Perú, José Jeri, indicó que los parlamentarios Alfredo Azurín, Esdras Medina, Hitler Saavedra y Héctor Valer han tenido la libertad para decidir su voto sobre el proyecto perulibrista que tiene como objetivo elevar a cuatro años la condena por difamación agravada.

“Particularmente, creo que se debe ser muy analítico y medir los efectos de cualquier tipo de iniciativa que tenga como naturaleza sancionar comportamientos respaldados en derechos, como el de la libertad de expresión. No descarto que dentro de la bancada [haya un debate] para la segunda votación”, subrayó.

Fuerza Popular cuestiona a extremos

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, cuestionó que “los extremos” de izquierda y derecha en el Parlamento se hayan unido para aprobar un proyecto que recorta la libertad de expresión.

“No entendemos la lógica de [este proyecto]. Por eso, creemos que los extremos se han juntado para ver una situación que no tiene ningún sentido”, afirmó en RPP Noticias.

Galarreta, actual parlamentario andino, dijo que “más allá de los errores que pueda haber en la prensa”, es “mil veces mejor” que mantengan libertad y “se corrijan, a querer sancionar a algunos periodistas”.

“Consideramos que esta norma va a un exceso y es un riesgo enorme para la libertad de prensa y no consideramos que deberíamos apoyarla”, concluyó.

Por su parte, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) señaló que la mayoría de su bancada votó en abstención, porque el proyecto de Perú Libre tiene “bastante problemas”.

La única integrante de Avanza País que respaldó la polémica medida fue María Córdova.