El Congreso archivó este lunes la moción de censura presentada contra el ministro de Educación, Morgan Quero, y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández , por el caso de escolares víctimas de violaciones en la comunidad Awajún, en la provincia de Condorcanqui (Amazonas), al no alcanzar las firmar requeridas.

Este lunes, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, dio cuenta en el pleno que la moción de censura no prosperó debido a que no se llegaron a las 33 firmas tras el retiro de las rúbricas de los parlamentarios Jorge Coayla (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo), Kira Alcarraz (Podemos Perú) y Milagros Jáuregui (Renovación Popular).

Este hecho generó el rechazo de los legisladores Edwin Martínez (Acción Popular) y Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), quienes cuestionaron a sus colegas que retiraron sus firmas de las mociones de censura contra Morgan Quero y Teresa Hernández.

“Me parece pésimo, la verdad es que estoy bien decepcionada de quienes han retirado la firma. Yo he estado en el río Cenepa hace tres semanas y, la verdad, sí amerita que el ministro de Educación y la ministra de la Mujer sean interpelados por sus dichos, ya que el estado de los colegios, al menos, en el Cenepa es una desgracia, .es un desastre”, expresó Susel Paredes en los exteriores del Parlamento-

“Quien formula una interpelación y no la logra sostener es cobarde, aparte de la cobardía que han cometido los ministros al referirse de esa forma tan sucia ante un maltrato a las niñas que han sido violentadas por degenerados, que incluso ejercen el magisterio, eso es lamentable. Aquí hay complicidad de aquellos que no tienen honor, dignidad, ni valentía de enfrentar las fechorías que a veces suceden en la política. Ha faltado interés, hay muchos que se muestran ante la cámara y no son lo que realmente se muestran”, manifestó, por su parte, Edwin Martínez.

Cuestionamiento a la moción de censura

Horas antes, el titular del Ministerio de Educación se mostró en contra de las censuras a los ministros y las consideró como “muestras de intolerancia”. No obstante, calificó de “normal” que algunos legisladores varíen su posición respecto a algunos temas.

Morgan Quero, titular del Minedu, sostuvo que censurar a uno otros ministros “son muestras de intolerancia”. Además, se refirió a la pensión vitalicia aprobada en el Congreso a favor del expresidente Alberto Fujimorihttps://t.co/7aG9NGg8UV — Canal N (@canalN_) August 5, 2024

“Yo creo que censurar a unos y otros, como incluso en las últimas horas ha sucedido, son muestras de intolerancia que no debemos dejar pasar en nuestra democracia. Recordemos que el Perú es un país democrático donde las libertades se respetan plenamente y donde todos tenemos derecho a participar”, enfatizó Morgan Quero.

“Estamos lejos del cálculo partidista, somos respetuosos de lo que defina el Congreso. En democracia es absolutamente normal ir variando de posición en relación a lo que significa la posibilidad de trabajar unidos en favor de este pacto social por la educación”, argumentó el titular del Minedu.

El caso

En la moción de censura, impulsada por la parlamentaria Ruth Luque, se les acusaba a ambos ministros de presunta discriminación en agravio de las niñas y niños de las comunidades nativas awajún y wampis.

A Morgan Quero se le cuestionó por calificar como “prácticas culturales” los abusos sexuales cometidos contra escolares awajún, en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas.

También se sindica a Teresa Hernández de dar declaraciones de carácter “discriminatoria y excluyente” contra la misma población awajún y wampis, “convalidando la postura denigrante de su colega del gabinete de ministros”.