“Porque a ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez”, se escucha en un audio atribuido a la congresista María Cordero Jon Tay, de Fuerza Popular, investigada por la fiscalía por presuntamente recortar el sueldo de al menos uno de sus trabajadores en el Parlamento.

Un ex asesor de la legisladora denunció que esta le exigió el 50% de su salario mensual, que era de alrededor de S/ 9.000. Y en diálogo con “Punto Final”, mostró grabaciones de las conversaciones que sostuvo con ella.

En otra parte de audio imputado a Cordero, se escucha: “Tú tienes tarjeta de crédito. Yo simplemente quiero que me cumplas lo que quedamos, nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora”.

Presentan audios que comprometen a congresista María Cordero

De acuerdo con el denunciante, le pagó entre S/ 4.500 y S/ 5.000 mensualmente, con la condición de que a partir del sexto mes dejaría de hacerlo.

Los depósitos los realizó – según la acusación- a la cuenta de Braden Paredes Calla, quien trabaja en el área de Archivo del Congreso.

El viernes pasado, la fiscalía abrió una investigación preliminar contra Cordero por presunta concusión, y contra Paredes por supuestamente ser cómplice del mismo delito.

La investigación se originó por la denuncia del mismo ex trabajador que habló con “Punto Final” y entregó un audio como prueba.

Modus operandi

Durante el 2022, el denunciante trabajó en la Comisión Especial del Proyecto Binacional Puyango – Tumbes del Congreso, que preside María Cordero.

Cada vez que el Parlamento le depositaba su salario, debía tomar una captura de pantalla a su cuenta bancaria y enviársela por WhatsApp a Paredes , quien actuaba como intermediario.

Según la denuncia, Paredes se encargaba de cobrarle el dinero en efectivo o mediante transferencias bancarias.

Las conversaciones entre ambos quedaron registradas en WhastApp. En una de ellas, realizada el 25 de abril del 2022, Paredes le escribió: “Tu jefa me ha llamado. ¿Tienes el encargo? Si puedes antes de las 4 y 30 me escribes, ella va a esperar en el despacho.

El denunciante sostuvo que tres días después, cumplió con enviar la captura de pantalla del monto que el Congreso le pagó ese mes.

En otra conversación del 15 de julio pasado, Paredes le escribió: “Promo, estoy en la puerta Santos [Atahualpa, una de las sedes del Congreso]. Ponlo en sobre, se lo das a mi esposa. Ella va a pasar por Santos. Espérame en recepción por fa [sic] en 3 minutos está llegando”.

El ex asesor de Cordero señaló que cuando cumplió seis meses de trabajo en el Parlamento, los cobros continuaron.

Luego, según la denuncia, se le empezó a exigir el 75% de su salario, de tal manera que solo se quedaba con S/ 2.000 mensuales y el resto era para la congresista.

Por ello, el exasesor le reclamó a Paredes, y este le respondió: “Oye, cuñado, yo te voy a comentar. La tía no va a dar su brazo a torcer. Son dos lucas y vas a quedarte con dos lucas”.

De acuerdo con el ex asesor de Cordero, la legisladora también obligaba a sus trabajadores a cubrir los gastos de sus viajes a Tumbes por las semanas de representación parlamentaria, por conceptos de estadía, alimentación y movilidad.

Más grabaciones

En otra parte del audio atribuido a la legisladora de Fuerza Popular, se le escucha exigir dinero porque presuntamente debe devolver favores que recibió durante la campaña electoral.

“Vamos al banco, lo necesito ahora. Yo no puedo estarte diciendo a cada rato. Yo lo necesito porque José se va a operar. Y los señores estos están enfermos. Enfermo José, enferma su esposa. Y ellos me han ayudado. Ellos deberían estar sentados acá como asesor 1, asesor 2, técnicos. […] y no ustedes. Ellos sí me ayudaron en la campaña y hay un compromiso con ellos” , dijo.

En otro momento, asegura que empeñó sus joyas para solventar su campaña electoral, por lo que necesita dinero para recuperarlas.

“Así como tú tienes cuentas yo también tengo cuentas, yo también debo. Para la campaña yo me he empeñado. Hasta mis alhajas de oro. Ya no me pongo nada de oro, todo están empeñadas, tengo que sacarlas”, afirmó.

Reacción

El vocero político de Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, anunció que su partido inició un proceso disciplinario que culminaría con la expulsión de Cordero.

“Lo que han presentado es evidente. No cabe duda alguna de esta inaceptable e indigna participación que ha tenido la señora Cordero”, dijo a “Punto Final”.

En tanto, la Comisión de Ética Parlamentario informó que sesionará este martes 18 de manera extraordinaria para proponer una denuncia de oficio contra Cordero.