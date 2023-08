A favor de la autorización marcaron 62 parlamentarios, 32 en contra, mientras siete lo hicieron en abstención.

Las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú y una parte de Acción Popular y Bloque Magisterial inclinaron la balanza a favor del pedido del Ejecutivo. Desde Renovación Popular y la izquierda, principalmente Perú Libre y Cambio Democrático-JPP calificaron a la Ley 31810 de “inconstitucional”.

Esta norma permite que la presidenta de la República, al no contar con vicepresidentes, pueda despachar “a través de tecnologías digitales” cuando sale del país.

Este será el primer periplo al exterior que realice Boluarte Zegarra en ocho meses de gobierno.

Durante el debate, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, recordó que diferentes constitucionalistas han señalado que la referida ley es “inconstitucional”, porque el artículo 115 de la Carta Magna establece que cuando el jefe de Estado sale al extranjero, debe encargar su despacho al primer o segundo vicepresidente.

Agregó que por esta razón los expresidentes Valentín Paniagua, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti no dejaron el territorio nacional.

Montoya advirtió que Boluarte, incluso, se estaba arriesgo a una eventual destitución y su viaje podía generar “inestabilidad democrática”. “Muchos de los que hoy votarán a favor de su salida, mañana pueden buscar su vacancia”, acotó.

A su turno, el congresista Edwin Martínez, de Acción Popular, afirmó que aún no es el momento de “exponer” a la presidenta y exhortó a sus colegas a no ser “soberbios”.

“Ella con humildad debe aprender a gobernar, la desaprobación [que tenemos] es alta porque la ideología [de Pedro Castillo y de la izquierda] ha quedado muy marcada, no sigan exponiendo a la presidenta, no sigan dando de qué hablar a los ideólogos. No sigamos enlutando al país no a la democracia”, expresó.

¿Cómo fue la votación en el pleno del Congreso?

Bancada A favor En contra En abstención Fuerza Popular 17 Perú Libre 9 Nueva Constitución 4 Acción Popular 6 2 4 Alianza para el Progreso 10 Cambio Democrático-JPP 5 Renovación Popular 3 4 Avanza País 9 Podemos Perú 1 4 Bloque Magisterial 5 3 Perú Bicentenario 1 2 Somos Perú 4 Unidad y Diálogo 4 1 No agrupados 2 1 Total 62 32 7

Una postura similar tuvo el parlamentario José Luna Gálvez, de Podemos Perú, quien indicó que la normal que permite a Boluarte ejercer de manera remota la conducción de su despacho “es inconstitucional”. Recordó que, en el 2000, cuando también era congresista, se debatió lo mismo respecto a la situación de Paniagua.

“Valentín no pido salir, porque los constitucionalistas y todos los que estaban ahí [en ese Parlamento] lo aconsejaron a que no arriesgue, ahora los constitucionalistas serios que están al lado de la presidenta le deberían aconsejar que no cometa este error, porque al fin y al cabo puede desestabilizar mucho más al país”, dijo.

Por su parte, la legisladora Sigrid Bazán (Cambio Democrático-JPP) recordó que el actual Congreso le negó a Castillo Terrones cinco permisos de viaje porque el país estaba en crisis. Añadió que esa situación, con Boluarte en Palacio de Gobierno, no ha cambiado, porque la inseguridad continúa siendo el principal problema.

Bazán invitó a los congresistas que se pronunciaron en contra de la salida del país de la presidenta a firmar la acción de inconstitucionalidad que promueve su agrupación en contra de la Ley 31810. “Hay que ser claro, esta Constitución que muchos defienden no se puede modificar mediante una ley que tiene rango inferior”, finalizó.

Los argumentos de la derecha

Desde Alianza para el Progreso (APP), su portavoz, Eduardo Salhuana, refirió que su partido sí está de acuerdo con el traslado de Boluarte Zegarra a Brasil, porque el Perú “no puede continuar en el escenario de la confrontación”. “El país tiene que normalizarse política, social y económicamente, se avizoran meses complicados por el cambio climático, ¿vamos a seguir con un discurso suicida o queremos buscar consensos?”, manifestó.

Salhuana, representante de Madre de Dios, dijo que la Amazonía representa el 64% del territorio peruano y que es importante que la mandataria viaje a Belém do Pará, con el objetivo de concretar acciones de cooperación internacional.

“Esto para que la Amazonía no solo sea fuentes de malas noticias, de derrames de petróleo, de tala y de minería ilegal, es momento de pensar con serenidad y cambiar esta lógica de confrontación”, remarcó.

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) afirmó que mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la norma que permite el despacho remoto de la presidencia, esta se presume constitucional.

“Lo que ha hecho esta ley es llenar un vacío, las leyes de desarrollo constitucional sirven para ello, para cosas que la Constitución no prevé, como cuando no hay vicepresidentes. Tenemos que ser responsables, dejar los intereses personales y las mezquindades y poner al Perú sobre todas las cosas”, sostuvo.

En declaraciones a Canal N, la parlamentaria Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) dijo que su bancada votó a favor, porque es importante que la presidenta Boluarte tenga presencia en los foros internacionales.

“Ella debe darle credibilidad a lo que nosotros hemos defendido, que es la sucesión constitucional, nos guste o no la señora Boluarte es la presidenta, debe responder en el exterior sobre la política y compromiso que tenemos con el medio ambiente”, manifestó.

Desde la Presidencia de la República, saludaron la decisión del Congreso de autorizar el viaje de Boluarte a Brasil.

“La jefa de Estado adelantó que el Ejecutivo está comprometido en llevar el mensaje del Perú sobre una Amazonía con rostro humano, en el que nuestro país tiene que jugar un rol importante en el mundo”, señalaron en un tuit.

Saludamos la decisión del @congresoperu de autorizar el viaje de la presidenta Dina Boluarte a la próxima reunión de presidentes de los Estados partes del Tratado de Cooperación Amazónica, a realizarse en Brasil. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 4, 2023

Dos puntos de vista sobre norma

El abogado constitucionalista Natale Amprimo consideró que, si Boluarte Zegarra concreta el viaje a Brasil luego de que el Congreso le haya dado la autorización, estaría incurriendo en una “infracción” a la Constitución. Agregó que la norma que le permite ejercer la presidencia de manera remota es “inconstitucional”.

“Esa ley es claramente inconstitucional, para ampliar quién se encarga del despacho presidencial en la ausencia de vicepresidentes, se debería dar una reforma constitucional. Las consecuencias no se van a ver ahora, pero el próximo Congreso puede acusarla a ella y al primer ministro, Alberto Otárola”, manifestó a El Comercio.

Amprimo recordó que la Carta Magna solo establece que cuando el jefe de Estado sale del país, el despacho presidencial queda encargado a uno de los vicepresidentes. No obstante, “no hay supuesto alguno en que la presidenta se lleve el despacho consigo”.

“En el derecho público, lo que no es permitido está prohibido, este proyecto de ley ha aprobado una especie de despacho remoto. Y no digo que la Constitución no se deba adaptar a la modernidad, pero para ello existen mecanismos, aquí se debió realizar una reforma a la Constitución, y aplicar cambios a través de una ley orgánica”, explicó.

El letrado indicó que la presunta infracción constitucional no alcanzaría a los congresistas que aprobaron el viaje, porque la misma Carta Magna establece que no son responsable por sus votos.

“Si viaja la consecuencia será que se va a producir una infracción constitucional a vista y paciencia de todo el mundo, y esto afecta la institucionalidad. Y todo por el capricho [de la presidenta] de querer viajar, y la verdad es que ese viaje no va a traer nada positivo para el Perú”, opinó.

Amprimo dijo que la eventual salida del país de Boluarte no genera una causal de vacancia.

“Ella va a salir con permiso del Congreso, sería absurdo que el mismo Parlamento la vaya a vacar por eso”, acotó.

Por su parte, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola rechazó la Ley 31810- que crea la figura del despacho remoto de la presidencia- sea inconstitucional.

“Hay que hacer una distinción entre el ejercicio de la presidencia y la atención del despacho. El hecho de que presidenta Boluarte viaje no significa que deja la presidencia, ella va en calidad de jefa de Estado a cumplir con tareas en el exterior, no hay una sucesión. Si recibe la autorización del Congreso, no comete ninguna infracción”, expresó a El Comercio.

Urviola, quien forma parte de un grupo de constitucionalistas que asesora a la mandataria, indicó que la salida del país de la abogada no activa ninguna opción de vacancia, siempre y cuando tenga el permiso del Parlamento.

“¿Cómo se va a invocar una causal de vacancia, si es que la presidenta va a salir del país con autorización del Congreso? ¿Quién en esas circunstancias puede presentar una moción? Hacerlo seria inaceptable, no resiste mayor análisis. Y refleja ignoración de algunos congresistas que no saben lo que dicen”, finalizó.