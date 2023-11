El Congreso de la República- gracias a los votos de Fuerza Popular, APP, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú, entre otros- aprobó la solicitud realizada por el Ejecutivo para que la presidenta Dina Boluarte se embarque en su quinto viaje internacional en los últimos cuatro meses.

Boluarte Zegarra participará entre el 14 y 18 de noviembre en el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), que se realizará en San Francisco, Estados Unidos. Precisamente, recibirá la presidencia pro témpore de la organización por parte del mandatario norteamericano, Joe Biden.

A raíz de la frustrada reunión bilateral entre la jefa de Estado peruana y su par estadounidense el viernes pasado en Washington, donde se dio cita a la cumbre APEP, el nuevo canciller Javier González-Olaechea asistió al pleno del Parlamento este jueves, con el objetivo de darle vuelta a la página sobre esta polémica que provocó la salida de su antecesora: Ana Cecilia Gervasi.

González-Olaechea dijo que él ha conversado con el secretario adjunto del Departamento de Estado de EE.UU., quien le ha confirmado que la transferencia de la presidencia pro témpore del Foro APEC sí está en la agenda de Biden.

“Tengo la seguridad de haberse ofrecido por escrito que la transferencia de la presidencia pro témpore del presidente Joe Biden a la presidenta Dina Boluarte está confirmada en la agenda oficial de la Presidencia de Estados Unidos”, manifestó.

Incluso, el ministro de Relaciones Exteriores contó que le dio a leer esta carta al titular del Congreso, Alejandro Soto, quien lo visitó a primeras horas del jueves en el Palacio de Torre Tagle.

El nuevo canciller se comprometió con el Parlamento a entregar informes detallados por cada viaje al extranjero que realice Boluarte Zegarra a partir de ahora.

No obstante, durante su discurso en el hemiciclo no realizó ninguna autocrítica a nombre del Gobierno por el impasse originado con el Congreso por la no realización de una reunión bilateral con Biden, que fue anunciada para obtener el permiso para el viaje a Washington de la semana pasada. Tampoco justificó por qué la presidenta viaja un día antes del Foro APEC y retorna un día después.

Un debate lleno de críticas

Durante el debate en el Congreso, la congresista Janet Rivas (Perú Libre) calificó de “sinvergüenzas” a las altas autoridades del gobierno por solicitar nuevamente una salida del país, cuando los periplos anteriores han tenido “escasos resultados” para los intereses nacionales.

“En su última solicitud [el Ejecutivo] sorprendió a la representación nacional sosteniendo que se iba a reunir con el presidente de Estados Unidos, cuando todos hemos sido testigos de que solo se le permitió un paseo protocolar”, manifestó.

Rivas cuestionó que la jefa de Estado pretenda ir a un encuentro de líderes, cuando “no tiene la capacidad de liderar la lucha contra la corrupción y la delincuencia” en el país.

Al respecto, la portavoz de la bancada del lápiz Margot Palacios, indicó que “los viajes de Boluarte no han traído resultados positivos para el pueblo”. “No hay un solo convenio o inversión importante que haya ha traído para el Perú”, remarcó en su cuenta de X (ante Twitter).

A su turno, el congresista José Luna Gálvez (Podemos Perú) indicó que en el Foro APEC tienen mayor participación y protagonismo los cancilleres y técnicos de cada país y no sus presidentes. Añadió que el país atraviesa una “recesión inmensa” y que en la actualidad se ha abandonado a la ciudadanía, que sufre los embates de la delincuencia.

“Esa es nuestra realidad, y eso no se está viendo [desde Palacio de Gobierno]”, expresó.

Luna Gálvez advirtió que si el Ejecutivo no toma medidas concretas para la reactivación económica, “el próximo año estaremos peor”.

El parlamentario Guido Bellido, de Perú Bicentenario, consideró que las altas autoridades del gobierno deben “tener un poco de sangre en la cara”.

El ex primer ministro propuso que como “una llamada de atención” y “una sanción” a la presidenta por no haber rendido cuentas de sus anteriores cuatro viajes, se le niegue el permiso. “El Congreso tiene que tener moral”, acotó.

Por su parte, el congresista Carlos Anderson (no agrupado) ironizó al referir que si la presidenta Boluarte “le tiene tanta confianza a las bondades de la comunicación virtual”, en referencia a que cuando sale del país despacha remotamente, podría realizar “una teleconferencia” o “aparecer en una pantalla gigante” en San Francisco para participar del Foro APEC 2023.

Desde Alianza por el Progreso (APP), su portavoz Eduardo Salhuana refirió que esperaba que el canciller realice un reconocimiento de “los errores cometidos” por la jefa de Estado “en los viajes precedentes”. “Él debió comprometerse a corregirlos y a actuar con profesionalismo. Por ejemplo, se esperaba que diga que la presidenta viajaría solo los días estrictamente necesarios”, subrayó.

A pesar de este cuestionamiento Salhuana y otros integrantes de su bancada marcaron a favor del permiso para que Boluarte pueda viajar.

El pleno del Congreso autorizó el quinto periplo de la presidenta con 62 votos a favor, 47 en contra y cinco abstenciones.

La votación sobre la solicitud de permiso de la presidenta Boluarte

Bancada A favor En contra En abstención Fuerza Popular 19 Perú Libre 11 APP 7 1 Cambio Democrático 9 Podemos Perú 1 5 1 Bloque Magisterial 5 1 Avanza País 8 Renovación Popular 7 2 Acción Popular 1 2 3 Somos Perú 4 Perú Bicentenario 2 3 Unidad y Dialogo 5 No agrupados 8 8 1 Total 62 47 5





Lo curioso es que los parlamentarios de Fuerza Popular y Avanza País, que también votaron a favor, no participaron del debate.

La agenda presidencial en San Francisco

De los cinco días del viaje de Boluarte a EE.UU., solamente en tres cumple una agenda detallada.

El 14 de noviembre, el documento, enviado al Congreso, solo establece que la presidenta sale de Lima rumbo a San Francisco.

Un día después, el 15 de noviembre, la jefa de Estado tiene cuatro actividades. La primera es el evento “Sesión de promoción país y de atracción de inversiones en el marco de la Semana de Líderes APEC 2023″, que es organizado por el Consejo Consultivo Empresarial del APEC (ABAC Perú) [Ver imagen].

También se contempla la participación de Boluarte en la octava sesión de la Cumbre Empresarial de APEC.

El 16 de noviembre, la presidenta tiene agendadas cinco actividades, entre ellas un discurso que ofrecerá en la sesión de clausura de la Cumbre Empresarial del APEC y la cena de bienvenida a los líderes del foro.

El 17 de noviembre, Boluarte debe cumplir dos actividades, la primera es la “300 reunión de líderes económicos de APEC” y la grabación de un video sobre la importancia del foro.

Y el 18 de noviembre solamente tiene programa su retorno a Lima.