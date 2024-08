Congresistas de diferentes bancadas de izquierda presentaron este martes una moción para interpelar al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, por afirmar que “en el Perú no se pasa hambre y minimizar las cifras sobre inseguridad alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El 7 de agosto en una conferencia de prensa, Ángel Manero minimizó las cifras que emitió la FAO donde se estimaba que unos 17 millones de peruanos tienen acceso limitado a alimentos o pasa días sin comer, las cuales calificó como “tremendistas”.

“En el Perú no se pasa hambre, hasta en el último pueblo del país se come de manera contundente. Lo que sí podríamos decir es que no hay calidad alimentaria o no hay una dieta saludable”, aseguró el ministro ante la prensa.

El Comercio tuvo acceso al documento que están circulando los legisladores que promueven esta medida contra Manero Campos.

Entre los congresistas que han respaldado la moción hasta el momento se encuentran Silvana Robles, Alex Flores, Pasión Dávila (Bancada Socialista), Sigrid Bazán, Edgard Reymundo, Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), Hitler Saavedra (Somos Perú) y Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo), entre otros.

#AlertaLegislativa: Bancadas de izquierda vienen recolectando firmas para interpelar al ministro de Desarrollo Agrario. pic.twitter.com/FGorZVMFr1 — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) August 20, 2024

El documento señala que hay un inclemente aumento de anemia y pobreza en el Perú que requiere políticas y decisiones urgentes para asegurar la alimentación de millones de peruanos. Por esto, “la declaración del ministro solo demuestra desconocimiento de la realidad que enfrentan miles de familias en el país”.

Ángel Manero, de prosperar esta interpelación, sería cuestionado en el pleno del Congreso para que responda sobre sus “recientes declaraciones que demuestran que, para la cartera ministerial, la alimentación de millones de peruanos no es un problema que solucionar.