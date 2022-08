En el Congreso de la República aún no hay posturas claras respecto a la denuncia constitucional que el parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular) presentó contra el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Legisladores y voceros de Podemos Perú, Acción Popular, Fuerza Popular y Avanza País señalaron a El Comercio que todavía no se han reunido para dialogar sobre este tema.

“A nivel de la bancada no nos hemos encontrado, ni conversado nada. Recién vamos a ver cómo está sustentada esta denuncia”, aseveró Óscar Zea, vocero alterno de Podemos Perú.

El pleno del Congreso citó al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para este jueves 18 de agosto.

El portavoz de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, aseguró que su bloque sí respalda la acusación contra el jefe de Gabinete. Sin embargo, no dio mayores detalles.

En tanto, el congresista accionpopulista José Arriola señaló que, más allá de la denuncia constitucional, la prioridad de su bloque era escuchar el jueves 18 de agosto al primer ministro.

“Él, como escudero del presidente, debe saber que el presidente debe velar por el orden público y no por el desorden”, subrayó.

Para Arriola, la acusación contra Torres “seguirá su cauce” en la subcomisión.

Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular, dijo: “No nos hemos reunido a tomar un acuerdo sobre este punto específico [...] Tenemos, al menos en mi caso, tomar conocimiento de los términos de la denuncia y luego nosotros lo vamos a someter a debate en bancada o tomar un acuerdo virtual”.

El parlamentario Diego Bazán (Avanza País) indicó que su bancada se reuniría para fijar postura.

A su turno, Guillermo Bermejo, vocero de Perú Democrático, dijo que “nunca apoyarán” este tipo de iniciativas “del sector golpista”.

“Este señor [Jorge Montoya] no tiene nada más que hacer, que parece que buscar censurar ministros, golpes de Estado o violencia. El Perú hace mucho tiempo se libró de la dictadura y si la gente se quiere manifestar en las calles, está en todo su derecho”, expresó.

El legislador también consideró que el titular de la PCM “no ha azuzado a nadie” a la violencia contra la oposición. Agregó que espera que la denuncia no prospere en la subcomisión. “Espero que no nos hagan perder el tiempo, de comisiones que no sirvieron para nada nos han llenado el año pasado”, sentenció.

Este Diario buscó contactarse con las agrupaciones de Cambio Democrático, Perú Libre, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial, Integridad y Desarrollo y Somos Perú para conocer sus posturas; sin embargo, al cierre de este informe no respondieron.

Dato El Congreso citó al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para este jueves 18 de agosto a las 4 de la tarde fin de que responda por sus declaraciones incitando a la violencia y a manifestaciones. La moción fue aprobada por 73 votos a favor, 31 en contra y 5 abstenciones.

La ruta de la denuncia

El martes 16 de agosto, el congresista Jorge Montoya presentó una denuncia constitucional contra Aníbal Torres, por sus declaraciones del pasado 10 de agosto, en las que azuzó a los dirigentes de organizaciones sociales a movilizarse hacia Lima para protestar contra la oposición.

Estas fueron las declaraciones de Torres Durante una reunión con dirigentes de organizaciones sociales en el Palacio de Gobierno, Pedro Castillo y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunciaron que habrán movilizaciones e invocaron a traer más personas para marchar en contra de los que considera "Golpistas". (Fuente: América TV)

En el documento presentado por el vocero de la bancada celeste, se acusa a Torres de los delitos de conspiración para una rebelión, sedición o motín, omisión de resistencia a rebelión y terrorismo.

“Resulta evidente que las declaraciones y afirmaciones del señor presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, tienen como objetivo provocar y crear un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella”, dice la denuncia.

Este es el camino que seguirá la denuncia en la subcomisión:

1. Presentada una denuncia, se califica en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El plazo es de 10 días hábiles. 2. Si se admite y declara procedente, se elabora un informe de calificación. 3. Dicho informe de calificación pasa a la Comisión Permanente, donde se evalúa y se vota. Si procede, se ordena investigación y elaboración de un informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El plazo es de 15 días hábiles. 4. Presidenta de la subcomisión nombra al congresista delegado del caso para la investigación. 5. Se realiza investigación (en esta etapa se fijan audiencias en las que se cita tanto a la parte denunciante como la denunciada) y se presenta un informe final que plantea si se acusa o archiva la denuncia contra el denunciado. 6. Caso pasa nuevamente a la Comisión Permanente para que decida si acusa o no al denunciado.

Este es la denuncia presentada contra el jefe de Gabinete:

La semana pasada, Aníbal Torres azuzó a los dirigentes de diversas organizaciones sociales a movilizarse hacia la ciudad de Lima para hacer “arrodillar” a los “golpistas” e implantar una nueva Constitución Política.

Durante una reunión con dirigentes de Lima Metropolitana y de organizaciones sociales del Perú en Palacio de Gobierno, el primer ministro se refirió a próximas movilizaciones en la capital para defender el gobierno de Pedro Castillo.

“Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”, expresó el pasado 10 de agosto.

Además… El pleno aprobó el pasado jueves la reconformación de la Comisión Permanente, lo que derivará en cambios en la subcomisión.

La actual conformación de la subcomisión, bajo la presidencia de Rosío Torres, seguirá sesionando hasta que se oficialicen los cambios.