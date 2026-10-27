Presidente del Senado Miguel Torres y de la Cámara de Diputados, Oscar Reto. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
Presidente del Senado Miguel Torres y de la Cámara de Diputados, Oscar Reto. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
Por Redacción EC

El Congreso bicameral anunció que devolverá S/270 millones al Poder Ejecutivo para atender las necesidades más urgentes del país, como parte de los recursos ahorrados durante los primeros 90 días de gestión de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados.

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