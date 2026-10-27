El Congreso bicameral anunció que devolverá S/270 millones al Poder Ejecutivo para atender las necesidades más urgentes del país, como parte de los recursos ahorrados durante los primeros 90 días de gestión de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados.

El presidente del Senado, Miguel Torres, informó que el Parlamento logró ahorrar aproximadamente S/303 millones mediante la eliminación de alquileres, la racionalización de gastos y medidas de austeridad. De ese monto, S/33,6 millones ya fueron transferidos para atender la emergencia por el Fenómeno de El Niño, mientras que los S/270 millones restantes serán devueltos al Ejecutivo.

“Desde la mesa directiva del Senado y Diputados decidimos empezar poniendo orden en casa. Hemos venido eliminando alquileres, racionalizando gastos y administrando cada sol como lo que es, un sol de los peruanos”, señaló Torres durante una conferencia de prensa en la que también participó el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto.

El titular del Senado destacó que el resultado responde al trabajo conjunto de ambas cámaras y sostuvo que los recursos recuperados podrían contribuir a atender necesidades concretas de la población.

“Eso equivale a más de 1.350 patrulleros, por ejemplo, recorriendo nuestras calles, cuidando las esquinas, respondiendo cuando alguien requiere auxilio”, manifestó.

Torres indicó que las medidas de austeridad representan un primer paso para recuperar la confianza ciudadana en el Parlamento.

Diputados

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, sostuvo que el Congreso ha asumido un compromiso con la austeridad y la responsabilidad fiscal. Añadió que los recursos estarán dirigidos a atender las principales necesidades de la población.

Miguel Torres y Oscar Reto estrecharon las manos al culminar la conferencia conjunta que dieron desde la sala Luna Pizarro del Parlamento. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

“Estos recursos van dirigidos a lo que hoy urge a los peruanos, la prevención del fenómeno El Niño, el fortalecimiento de la lucha contra la inseguridad ciudadana y la atención de las emergencias por incendios forestales”, declaró.

Reto también resaltó la importancia de alcanzar consensos entre las distintas fuerzas políticas para atender los problemas del país.

“Este Congreso reafirma que el servicio al país y la búsqueda del bien común están por encima de todo. La unidad nacional es imperativa, pero esta unidad se fortalece y solo es posible cuando se actúa buscando consensos”, expresó.