La Cámara de Diputados quedó oficialmente instalada tras la juramentación de sus 130 integrantes para el período parlamentario 2026-2031. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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La Cámara de Diputados quedó oficialmente instalada tras la juramentación de sus 130 integrantes para el período parlamentario 2026-2031. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
  • La Cámara de Diputados quedó oficialmente instalada tras la juramentación de sus 130 integrantes para el período parlamentario 2026-2031. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    La Cámara de Diputados quedó oficialmente instalada tras la juramentación de sus 130 integrantes para el período parlamentario 2026-2031. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    La Cámara de Diputados quedó oficialmente instalada tras la juramentación de sus 130 integrantes para el período parlamentario 2026-2031. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • El acto protocolar reunió a los diputados electos en el hemiciclo del Senado para el inicio de la nueva legislatura. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    El acto protocolar reunió a los diputados electos en el hemiciclo del Senado para el inicio de la nueva legislatura. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    El acto protocolar reunió a los diputados electos en el hemiciclo del Senado para el inicio de la nueva legislatura. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • Tras la instalación de la Cámara de Diputados, se anunció el plazo para la presentación de listas de candidatos a la Mesa Directiva. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    Tras la instalación de la Cámara de Diputados, se anunció el plazo para la presentación de listas de candidatos a la Mesa Directiva. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    Tras la instalación de la Cámara de Diputados, se anunció el plazo para la presentación de listas de candidatos a la Mesa Directiva. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • La sesión de instalación se desarrolló en el hemiciclo del Senado de la República bajo la conducción de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    La sesión de instalación se desarrolló en el hemiciclo del Senado de la República bajo la conducción de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    La sesión de instalación se desarrolló en el hemiciclo del Senado de la República bajo la conducción de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • Los legisladores electos prestaron juramento al cargo durante la ceremonia protocolar que marcó el inicio de sus funciones. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    Los legisladores electos prestaron juramento al cargo durante la ceremonia protocolar que marcó el inicio de sus funciones. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    Los legisladores electos prestaron juramento al cargo durante la ceremonia protocolar que marcó el inicio de sus funciones. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria dirigió la sesión en la que se declaró constituida la Cámara de Diputados. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria dirigió la sesión en la que se declaró constituida la Cámara de Diputados. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria dirigió la sesión en la que se declaró constituida la Cámara de Diputados. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • Los parlamentarios participaron en la ceremonia de juramentación antes de la instalación oficial de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    Los parlamentarios participaron en la ceremonia de juramentación antes de la instalación oficial de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    Los parlamentarios participaron en la ceremonia de juramentación antes de la instalación oficial de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • Durante la sesión, los legisladores ocuparon sus escaños para el acto de juramentación correspondiente al período 2026-2031. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    Durante la sesión, los legisladores ocuparon sus escaños para el acto de juramentación correspondiente al período 2026-2031. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    Durante la sesión, los legisladores ocuparon sus escaños para el acto de juramentación correspondiente al período 2026-2031. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • La ceremonia dio inicio a las actividades de la Cámara de Diputados en el marco del nuevo período parlamentario. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    La ceremonia dio inicio a las actividades de la Cámara de Diputados en el marco del nuevo período parlamentario. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    La ceremonia dio inicio a las actividades de la Cámara de Diputados en el marco del nuevo período parlamentario. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • Con la juramentación de sus integrantes, la Cámara de Diputados quedó formalmente constituida para el período 2026-2031. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    Con la juramentación de sus integrantes, la Cámara de Diputados quedó formalmente constituida para el período 2026-2031. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    Con la juramentación de sus integrantes, la Cámara de Diputados quedó formalmente constituida para el período 2026-2031. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

Por Redacción EC

La Cámara de Diputados quedó oficialmente instalada este viernes, luego de la juramentación de sus 130 integrantes electos para el período parlamentario 2026-2031, en una sesión conducida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, presidida por Cecilia Chacón de Vettori.

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