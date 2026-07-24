La Cámara de Diputados quedó oficialmente instalada este viernes, luego de la juramentación de sus 130 integrantes electos para el período parlamentario 2026-2031, en una sesión conducida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, presidida por Cecilia Chacón de Vettori.

La ceremonia se realizó en el hemiciclo del Senado de la República y comenzó con la lectura de la credencial de Cecilia Chacón de Vettori, quien juró al cargo como presidenta de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

Posteriormente, prestaron juramento los demás integrantes de la Mesa Directiva. El segundo en hacerlo fue Luis Quispe Candia, luego de la lectura de su credencial, seguido por Romina Uribe Sáenz.

Concluida esta etapa, se procedió a la juramentación del resto de diputados en orden alfabético.

Al finalizar el acto, Cecilia Chacón de Vettori declaró oficialmente instalada la nueva cámara.

“Tras la juramentación de cada uno de sus integrantes declaro constituida la Cámara de Diputados” , manifestó.

Asimismo, informó que el plazo para la presentación de las listas de candidatos a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados vencerá el sábado 25 de julio a las 17:00 horas.

La Cámara de Diputados para el período 2026-2031 quedó integrada por 41 legisladores de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 del Partido del Buen Gobierno, 15 de Renovación Popular, 14 del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

Horas antes, la Junta Preparatoria del Congreso de la República para el período parlamentario 2026-2031 se instaló y se declaró en sesión permanente, dando inicio a las actividades previas a la conformación de la nueva Mesa Directiva del Parlamento.