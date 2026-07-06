El planteamiento fujimorista busca rescatar una tradición parlamentaria que se mantuvo hasta el período 2011-2016, durante el gobierno de Ollanta Humala, donde el oficialismo presidía el Congreso, al menos durante los primeros años de gestión. A partir del 2016, esta figura cambió, precisamente cuando la bancada de Fuerza Popular, entonces con 73 congresistas, hizo valer su peso numérico y asumió la conducción parlamentaria siendo oposición del gobierno de turno.

—Primeros nombres—

Para el Senado, la carta fija de Fuerza Popular es Miguel Torres, el congresista con mayor votación, quien además presidirá la Junta Preparatoria para la instalación del nuevo Congreso bicameral. En tienda fujimorista consideran que pueden conseguir los votos sin mayores problemas por su experiencia y porque no arrastra anticuerpos en las bancadas.

La idea preliminar de Fuerza Popular es conformar una Mesa Directiva junto a Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Obras. Por el momento, son dos las complicaciones: Renovación Popular cuenta con un voto menos hasta que se resuelva la situación de Rafael López Aliaga y asuma su accesitario, y una posible negativa del Partido del Buen Gobierno a integrar la lista. Esto último dificulta el panorama porque las bancadas restantes, Juntos por el Perú y Ahora Nación, cuentan con representantes enfrentados al fujimorismo.

Para la Cámara de Diputados, la opción es Cecilia Chacón, la más votada de la bancada fujimorista. “Con Cecilia existe una deuda, porque en el 2018 ella iba a ser la candidata a la presidencia del Congreso y terminaron postulando a Daniel Salaverry, quien terminó traicionando al partido”, explicó una fuente del partido fujimorista.

En este escenario, los fujimoristas buscan repetir la figura de una mesa multipartidaria con Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Obras. El problema es que, en los primeros sondeos, no han recibido tanta aceptación. A esto se suma que en partidos como Renovación Popular ha surgido una propuesta de candidatura de Norma Yarrow, la segunda con mayor votación en toda la Cámara de Diputados.

Además, en algunas bancadas han expresado la necesidad de equilibrar la balanza, lo que significa que Fuerza Popular tenga la presidencia del Senado (que implica, a su vez, la titularidad del Congreso), pero ceda el poder de la Cámara de Diputados. En este último escenario, el Partido de Buen Gobierno también ha surgido como una opción.

Entre las bancadas –incluida Fuerza Popular– consideran que en el partido de Jorge Nieto existen figuras para asumir la presidencia de los diputados. Sin embargo, fuentes de la bancada amarilla indicaron que evalúan la conveniencia de asumir dicho encargo durante el primer año de gestión.