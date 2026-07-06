Por Martin Hidalgo

En medio del papeleo burocrático y las inducciones antes de asumir oficialmente sus cargos, los congresistas de la era bicameral han empezado a tener las primeras conversaciones para las presidencias legislativas. En el nuevo diseño, cada cámara deberá elegir a su presidente, y la presidencia general del Congreso se irá alternando cada año, empezando por el representante del Senado. En las conversaciones preliminares, Fuerza Popular ha mostrado su interés por presidir ambas cámaras.

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