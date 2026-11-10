La Cámara de Diputados del Congreso de la República aprobó este martes 10 de noviembre derogar la Ley 32104, que reducía a un plazo máximo de un año la duración de la suspensión de la prescripción.

Por 77 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al texto sustitutorio sustentado por la presidenta de la Comisión de Justicia, Catherin Palomino (Juntos por el Perú).

“La suspensión de la prescripción no puede prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción más la mitad de dicho plazo, en todos los casos se observa el derecho al plazo razonable”, indica la propuesta.

La norma derogada establecía que el plazo no mayor de un año se aplicaba en mérito al “plazo razonable que le asiste al imputado y a la pronta respuesta para la parte agraviada, en el marco de la política criminal del Estado peruano, basada en el sistema acusatorio garantista”.

“Dicho plazo es razonable y proporcional para resolver un hecho criminal tomando en cuenta que se suma solo un año más a los tipos de plazos de prescripción que se establecen en la legislación vigente”, señalaba.

La modificatoria se hizo a través de la Ley No 31751 -que modificaba el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal-, aprobada por el Congreso de la República, y promulgada por el Ejecutivo en el 2023.

MIRA AQUÍ: El Congreso realizó unos 60 cambios a leyes de lucha contra el crimen que favorecen a investigados

La iniciativa recibió el respaldo de las bancadas de Juntos por el Perú (JP), Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras, mientras que Fuerza Popular votó en abstención. De este modo, el texto sustitutorio será enviado al Senado.