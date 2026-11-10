La Cámara de Diputados del Congreso de la República aprobó este martes 10 de noviembre derogar la Ley 32104, que reducía a un plazo máximo de un año la duración de la suspensión de la prescripción.
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