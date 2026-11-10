La Cámara de Diputados del Congreso derogó la Ley 32194, referida al plazo de la suspensión de la prescripción. (Foto: Congreso)
La Cámara de Diputados del Congreso derogó la Ley 32194, referida al plazo de la suspensión de la prescripción. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La Cámara de Diputados del Congreso de la República aprobó este martes 10 de noviembre derogar la Ley 32104, que reducía a un plazo máximo de un año la duración de la suspensión de la prescripción.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?