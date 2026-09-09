El pleno de la Cámara de Diputados del Congreso sesionará este jueves 10 de setiembre, donde verá las mociones de interpelación presentadas por la bancada Juntos por el Perú (JP) contra los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y del Interior, César Astudillo.

En el caso de Belaunde Llosa, se planteó que concurra al pleno para que informe sobre la problemática respecto de sus vínculos con la minera Poderosa y el resultado de las acciones adoptadas en la provincia de Pataz para combatir la criminalidad.

De igual modo, que explique las medidas y propuestas anunciadas por el Poder Ejecutivo orientadas a fortalecer y ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en el control de zonas declaradas en estado de emergencia.

Como se recuerda, la moción contra el titular del Mindef fue presentada el pasado 14 de agosto y el pliego interpelatorio consta de 43 preguntas.

Respecto a Astudillo Salcedo, se pide que acuda al pleno de la Cámara de Diputados para que dé cuenta respecto de los cuestionamientos a su desempeño como titular del Interior y de su presunta falta de liderazgo contra la inseguridad ciudadana.

Agenda de la Cámara de Diputados para este jueves 10 de setiembre. (Foto: Congreso)

En este caso la moción fue presentada el pasado 3 de setiembre, también por la bancada de JP, y el pliego interpelatorio consta de 27 preguntas.

También figura en la agenda otra moción presentada por la diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú), que propone que la Cámara de Diputados invite a ambos ministros y al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, para que concurran, con carácter urgente, ante el pleno y rindan cuentas sobre el grave deterioro de la seguridad ciudadana y la expansión de la criminalidad organizada en el país.

Se plantea que expliquen, “con sustento técnico y evidencia verificable”, los resultados reales de las medidas ejecutadas, las causas de su insuficiencia, las deficiencias de coordinación y las responsabilidades políticas y operativas dentro del Poder Ejecutivo.

“Asimismo, deberán presentar una estrategia nacional articulada y financiada para combatir la extorsión, el sicariato, los homicidios y demás delitos de alto impacto, señalando responsables, recursos, plazos, metas, indicadores de cumplimiento y mecanismos públicos de evaluación y rendición de cuentas”, dice la moción.

Agenda de la Cámara de Diputados para este jueves 10 de setiembre. (Foto: Congreso)

Igualmente, se verá otra moción de la diputada Svieta Fernández (Juntos por el Perú) para que el ministro del Interior, César Astudillo, informe a la representación nacional sobre las medidas y acciones adoptadas desde su sector para enfrentar la grave crisis de inseguridad ciudadana.