A través de una serie de tuits, el congresista Daniel Urresti (Podemos Perú, Lima) ha acusado a las bancadas de Acción Popular y Alianza para el Progreso de evitar la votación de la reforma que establece impedimentos para que sentenciados en primera instancia no puedan postular a cargos públicos. Sin embargo, el vocero de Podemos Perú no cuenta la historia completa de cómo su bancada y la de Unión por el Perú cambiaron su postura, y pretendieron que la referida reforma no alcance los votos requeridos para su ratificación.

La reforma constitucional requiere de 87 votos en dos legislaturas consecutivas. La primera votación de impedimentos se realizó el pasado domingo 5 de julio, donde obtuvo 111 votos a favor y 14 en contra. La única bancada que se opuso, tanto en el debate como en el voto, fue la de Fuerza Popular.

La segunda votación se programó para este lunes 13, pero no se concretó. El motivo fue que Podemos Perú y Unión por el Perú cambiaron de postura durante el debate, y se mostraron en contra de la reforma. Sin ambas bancadas, la reforma no llegaba a los 87 votos necesarios para su ratificación.

Las bancadas que reiteraron su respaldo a la fórmula legal -Acción Popular, Alianza para el Progreso, Frepap, Somos Perú, Partido Morado, Frente Amplio y no agrupados- también registraron a varios legisladores con licencia, lo que complicó la proyección de votos que, al final de la sesión del lunes 13, arrojaba solo 85 adhesiones.

Grupo parlamentario Primera votación (domingo 5 de julio) Debate de la segunda votación (lunes 13 de julio) Acción Popular A favor A favor Alianza para el Progreso A favor A favor Frepap A favor A favor Fuerza Popular En contra En contra Unión por el Perú A favor En contra Podemos Perú A favor En contra Somos Perú A favor A favor Partido Morado A favor A favor Frente Amplio A favor A favor No agrupados A favor A favor

El cambio de Podemos Perú

En el debate de la primera votación, del domingo 5 de julio, solo una legisladora de Podemos Perú participó del debate. La fórmula legal planteada por la Comisión de Constitución planteaba que el impedimento sea para sentenciados por delitos dolosos con penas mayores a los cuatro años, pero la legisladora María Teresa Cabrera (Lima) pidió que esa barrera se elimine y la norma afecte a todos los sentenciados en primera instancia, sin ninguna excepción.

“Considero que debemos ser más drásticos para establecer verdaderos candados legales para que ningún sentenciado pueda postular a cargo de elección popular y cargo de confianza en la administración pública”, dijo Cabrera y presentó un texto sustitutorio, como se aprecia en el video presentado en este informe. Su fórmula fue recogida por el titular de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima) y su bancada Podemos Perú votó a favor.

Entre los votos a favor de Podemos Perú estaba el de su vocero titular Daniel Urresti (Lima). Sin embargo, ocho días después, el exministro del Interior cambió el discurso de su bancada alegando un supuesto pacto entre el Congreso y el Poder Ejecutivo para dejar fuera de carrera a candidatos con miras a las elecciones 2021. Un argumento que había sigo esbozado, al principio del debate, por la legisladora Martha Chávez (Fuerza Popular, Lima).

“Existe un acuerdo entre ambos poderes para lograr esto. Es lógico, quieren limpiarse el camino”, aseveró Urresti. Dos horas después, conocidas las proyecciones de que no alcanzaban los 87 votos para ratificar la reforma, el congresista retó a que se ponga el tema al voto: “Se supone que tienen la mayoría, los reto, apruébenlo”.

De haberse producido la segunda votación -como proponía Urresti- y no se alcanzaban los 87 votos, la reforma quedaba trunca.

Podemos Perú cambió de postura respecto a reforma de impedimentos

El cambio de Unión por el Perú

En el debate del domingo 5 de julio, los legisladores de Unión por el Perú se mostraron a favor de la reforma, aunque en ningún momento dejaron de proponer cambios más radicales como la pena de muerte para sentenciados por corrupción. Esta última propuesta la han plasmado en un proyectos de ley, pero que hasta la fecha no ha sido dictaminado. Pese a ello, toda la bancada de UPP votó a favor de la modificación que impide la postulación de sentenciados en primera instancia a cargos públicos.

Ocho días después, el vocero José Vega (Lima) cambió de postura y alegó que la reforma “va a afectar el derecho de personas y mutilar en primera instancia, no solo su derecho a defensa, sino de la presunción de inocencia”. Tras ello, insistió con la aplicación de la pena de muerte.

Fuentes de UPP indicaron que cuatro legisladores de la bancada evaluaban mantener su voto a favor de la reforma, en coherencia con la postura mostrada el domingo 5 de julio.

Unión por el Perú cambia de postura respecto a impedimentos

Fuerza Popular mantuvo su postura contraria a la reforma. En el pleno del domingo 5 de abril, el grupo fujimorista fue el único que votó en contra.

