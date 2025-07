El congresista Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular) afirmó que una tercera lista para presidir la Mesa Directiva en el periodo legislativo 2025-2026 podría presentarse al mediodía de este jueves 24 de julio.

En entrevista con Canal N, indicó que vienen dialogando con bancadas de izquierda y legisladores disidentes que no respaldan a las listas de José Jerí (Somos Perú) y José Cueto (Honor y Democracia) para buscar un consenso definitivo.

“Nosotros estamos en reuniones permanentes con diferentes bancadas de izquierda, algunos congresistas disidentes de otras bancadas que no estarían de acuerdo con ninguna de las dos listas, y estamos conversando y trabajando”, expresó.

“Lo que estamos buscando nosotros primero es el tema de los consensos. Si hay un consenso con una bancada que muestre una nueva visión parlamentaria, nosotros podríamos unirnos a esta. Si no encontramos esto, lo más probable es conformar una nueva lista, que podría darse el jueves al mediodía, y estamos en ese trabajo”, agregó.

Zeballos Madariaga tampoco descartó respaldar a la lista encabezada por Cueto Aservi, toda vez que su bancada no ha integrado el llamado “Bloque democrático” que ha encabezado la Mesa Directiva en los últimos cuatro años.

“Más que todo cuando digo que buscamos una nueva visión parlamentaria estamos hablando de la lista de José Cueto, ellos no han estado con el famoso Bloque Democrático, que ha estado cuatro años en la Mesa Directiva y hemos visto el manejo que ha tenido”, manifestó.

“Lo que nosotros buscamos es una mesa más institucionalista, que respete el servicio parlamentario, que no haya copamiento de partidos políticos en cuanto a personal y que sobre todo las malas decisiones que se han ido tomando no se vuelvan a cometer”, añadió.

Fue propuesto para encabezar lista

Carlos Zeballos también aseveró que ha sido propuesto para encabezar la tercera lista de candidatos para la Mesa Directiva, pero la decisión dependerá del consenso que se logre con las demás bancadas.

“Estamos viendo el consenso, en este momento hay una confianza que se me está brindando, pero que todavía no está definida. Yo sí estoy dispuesto a asumir la responsabilidad, no rehúyo al reto, sin embargo siempre hay que esperar el consenso de los grupos que vamos a apoyar y sobre todo de los congresistas disidentes de otras bancadas”, subrayó.

Finalmente, consultado sobre el número de votos que alcanzarían, Zeballos Madariaga estimó que tendrían el respaldo fijo de 25 legisladores y podrían obtener votos dispersos para llegar a un promedio de 35 o 36.

Cabe indicar que la elección de la última Mesa Directiva del Congreso unicameral se llevará a cabo este sábado 26 de julio. Según el reglamento de ese poder del Estado, las listas podrán inscribirse hasta 24 horas antes de la elección, es decir, el viernes 25.