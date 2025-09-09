La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, con el fin de ampliar el plazo de afiliación para participar en las Elecciones Regionales y Municipales del 2026.

Con 22 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, dicho grupo de trabajo parlamentario dio luz verde al texto sustitutorio expuesto por su presidente, Arturo Alegría (Fuerza Popular).

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Podemos Perú plantea ampliar plazo de afiliación e incrementar porcentaje de candidatos invitados para elecciones regionales y municipales 2026

Votaron en contra Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), Jorge Morante (Somos Perú), Lady Camones y Juan Carlos Lizarzaburu (Alianza para el Progreso); Waldemar Cerrón e Issac Mita (Perú Libre). En tanto, José Balcázar (Perú Libre) se abstuvo.

Según el texto, los ciudadanos que se hayan afiliado a una organización política entre el 8 de octubre de 2024 y la fecha de entrada en vigor de la presente ley, siempre que cuenten con una sola afiliación registrada, quedan habilitados para postular como candidatos en los comicios regionales y municipales del 2026.

LEE MÁS: Carlos Bruce anuncia su precandidatura para la alcaldía de Lima con Somos Perú

De este modo, quedarán exceptuados del plazo previsto en el artículo 24-A de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas.

De manera excepcional, se autoriza hasta el 30 de noviembre de 2025 la afiliación de aquellos ciudadanos que al 16 de junio no hubiesen tenido afiliación política, con el objeto de participar como candidatos en las elecciones regionales y municipales.

LEE MÁS: Congreso aprueba votar nuevamente reelección de alcaldes y gobernadores regionales

Cabe indicar que el plazo de afiliación para los candidatos a gobiernos locales y regionales venció el 7 de octubre del 2024. Del 13 de julio a octubre del año pasado las organizaciones políticas presentaron más de 184 mil adherentes.

Un informe de este Diario reveló que hasta la fecha, suman 45 partidos políticos y 96 movimientos regionales los inscritos que participarán en las próximas Elecciones Regionales y Municipales del 2026.