La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República aprobó este martes 18 de noviembre un dictamen para la selección de representantes del Perú ante organismos internacionales contemplados en los tratados ratificados por nuestro país.

El dictamen establece un “procedimiento objetivo, técnico y transparente” para la selección de candidatos nacionales a cargos de juez, juez ad hoc, comisionado y miembro de órganos de la Organización de las Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otros organismos internacionales.

Por mayoría (19 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención) se dio luz verde a la propuesta, sustentada en el proyecto de Ley 5303/2022-CR, que señala que el Ministerio de Relaciones Exteriores será el órgano competente encargado de conducir el proceso de selección.

Para ello, se conformará un comité ad hoc integrado por un representante de la Cancillería, quien lo presidirá; un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh); y un representante de la Defensoría del Pueblo.

Este comité deberá elaborar y aprobar las bases del proceso, invitar a entidades públicas especializadas a presentar propuestas, verificar el cumplimiento del perfil de cada postulante y seleccionar al candidato más idóneo conforme al interés del Estado.

Opinión consultiva

En otro momento, el grupo de trabajo aprobó con 17 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, el Informe de Opinión Consultiva 002-2021-2026-CCR/CR, solicitado por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), presidente de la comisión investigadora del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa brasileña Odebrecht.

El documento concluye que no es necesario emitir múltiples citaciones para aplicar apremios a una persona renuente, siempre que exista una notificación válida del apercibimiento.

Asimismo, precisa que los apremios pueden imponerse tanto a comparecientes como a investigados, sin exigir un cambio formal de situación procesal.

Finalmente, señala que solo son válidas las negativas a declarar cuando se invoquen derechos constitucionales, como el secreto profesional, la intimidad, el derecho a guardar silencio o la prohibición de autoincriminación.