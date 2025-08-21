El presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría (Fuerza Popular), anunció el retiro de la propuesta para aumentar a S/42 mil los sueldos de los futuros diputados y senadores del próximo Congreso bicameral.

En declaraciones a los periodistas, atribuyó las críticas contra el predictamen a una “mala información” y “mala corriente de opinión”, razón por la cual se adoptó la decisión de retirar cualquier disposición sobre remuneraciones.

“Estas notas periodísticas que han salido a raíz de una mala información sobre lo que significa el predictamen para los reglamentos del Congreso, y debido a una mala corriente de opinión, quiero informar que desde la presidencia vamos a retirar de los dictámenes que hemos presentado cualquier tipo de disposición que hable acerca de las remuneraciones del próximo Congreso bicameral”, expresó.

Alegría también manifestó que se ha “tergiversado” acerca de cuánto iban a ganar los futuros senadores y diputados, y se da dado por cierto que el predictamen ya había sido aprobado.

“Esto era una propuesta que tenía que ser debatida. A lo que voy es que esto era parte de una propuesta que tenía que surgir a raíz del debate de cada uno de los grupos parlamentarios en la interna de la comisión”, aseveró.

Tras negar que estén retrocediendo en el tema, Alegría indicó que la intención es “perfeccionar” el reglamento y que la propuesta tendrá que ser debatida en algún momento por el nuevo Senado y la Cámara de Diputados.

“Todo es mucho más propositivo. No estamos retrocediendo, estamos perfeccionando un reglamento y eso que estamos retirando va a tener que ser discutido en algún momento por el Senado y la Cámara de Diputados”, subrayó.

“Al recibir recomendaciones de mi propia bancada, hemos decidido retirar esta información, sobre todo porque lo que más tenemos que resaltar es lo que busca este proyecto de ley”, sentenció.

Cuestionada propuesta

Como se recuerda, una ola de críticas se generó luego de conocerse una propuesta actualmente en trámite en la Comisión de Constitución, que propone incrementar el sueldo de un legislador hasta más de S/ 42 mil en el futuro Parlamento bicameral.

En los predictámenes para el reglamento de la Cámara de Diputadores y el Senado se busca establecer que tienen el “derecho” a “percibir una remuneración mensual igual a la que percibe por todo concepto un juez supremo titular”.

Actualmente, la remuneración de un juez supremo titular supera los S/42 mil, esto sin contar los ingresos adicionales, como aguinaldos.

De prosperar la iniciativa, el sueldo mensual de cada uno de los 60 senadores y los 130 diputadores sería de 42,717.20. Ello implicaría un gasto mensual al Estado de S/ 8,116,268 para las remuneraciones de los 190 legisladores.

Además, si se mantienen los 16 sueldos al año, como ocurre ahora, se destinarían anualmente para ellos S/ 129 millones 860 mil 288 al año.