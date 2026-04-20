La Comisión de Defensa del Congreso de la República citó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela; y al ministro de Defensa, Carlos Díaz para que informen sobre la decisión del Poder Ejecutivo de suspender la compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70 a los Estados Unidos.

De acuerdo con las invitaciones oficiales remitidas por la presidenta de la comisión, Karol Paredes Fonseca, los ministros deberán presentarse el lunes 27 de abril a las 15:30 horas. La sesión se llevará a cabo en la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo.

Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región. — Embajador Navarro (@USAmbPeru) April 17, 2026

Esta medida parlamentaria se da luego que elpresidente José María Balcázar suspendiera la adquisición valorada en aproximadamente 3.500 millones de dólares con el argumento que su gestión tiene un carácter transitorio y que no cuenta con la legitimidad necesaria para comprometer dicho presupuesto, por lo que traslada esta decisión final al próximo gobierno.

Como reacción, el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, manifestó que su país utilizará las herramientas disponibles para proteger sus intereses de seguridad si se considera que se ha negociado de mala fe en este proceso.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó la decisión del Ejecutivo como un hecho grave que podría traer consecuencias para el país y desatar una crisis de gobierno.