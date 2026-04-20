Resumen
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La Comisión de Defensa del Congreso de la República citó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela; y al ministro de Defensa, Carlos Díaz para que informen sobre la decisión del Poder Ejecutivo de suspender la compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70 a los Estados Unidos.
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