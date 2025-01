La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso no pudo evaluar el caso de José Jerí, legislador implicado en una acusación por presunta violación sexual, por falta de quórum, ya que solo registraron asistencia seis congresistas cuando necesitaban siete.

#LOÚLTIMO La Comisión de Ética tenía que ver hoy la denuncia contra José Jerí por presunta violación sexual, pero no se pudo iniciar la sesión por falta de quórum. Es decir, los congresistas que integran la comisión no cumplieron con asistir a la citación @Politica_ECpe pic.twitter.com/Ts6NFSdoah — Víctor Reyes Parra (@nekroRP) January 23, 2025

En la agenda oficial de la sesión extraordinaria, además de un pedido para reconsiderar la propuesta de sanción de 120 días de suspensión contra Raúl Doroteo, se había agendado el pedido hecho por el propio Jerí Oré para que sea investigado en este grupo de trabajo.

El presidente de Ética, Álex Paredes (Bloque Magisterial) pidió el registro de asistencia poco después de las 10 a.m. y luego que se conocieran que tres integrantes habían pedido licencia: María Taipe (Perú Libre), Kira Alcarraz (Podemos Perú) y Cruz Zeta (Fuerza Popular).

El caso de José Jerí estaba en la agenda de la Comisión de Ética.

Pese a reiteradas llamadas, solo marcaron asistencia y se registraron como presentes seis legisladores, incluyendo a Paredes.

Entre los ausentes estuvo Nelcy Heidinger (APP), secretaria de la Comisión de Ética que, según la relatora de la sesión, reportó que tuvo problemas en conectarse de manera virtual y no pudo registrar su asistencia en los tres llamados que le hicieron.

Otros que no se presentaron fueron Rosangella Barbarán, Héctor Ventura, Auristela Obando (Fuerza Popular) y Kelly Portalatino (Perú Libre).

Los presentes fueron Álex Paredes, Elvis Vergara de manera presencial (Acción Popular), Diego Bazán, Esdras Medina (Renovación Popular) Jorge Marticorena (APP) y Margot Palacios (No agrupada).

Al ser en total 14 legisladores, necesitaban siete para tener quórum y, a pesar que se indicó que se podía lograr ese número si se consideraba como presente a Heidinger, Paredes decidió que no había suficientes congresistas y levantó la sesión.

“No habiendo quórum y siendo las 10:20 a.m. del día de hoy jueves 23 de enero, no podemos dar inicio a esta novena sesión extraordinaria presencial de la Comisión de Ética Parlamentaria, por lo tanto vamos a suspender la sesión”, anunció antes de retirarse.

Según informó “Epicentro TV”, José Jerí fue uno de los dos mencionados como sospechosos del delito de violación sexual que denunció una mujer que detalló haber sido atacada cuando estaba en estado de inconsciencia tras una reunión con el congresistas y otros conocidos el 29 de diciembre del 2024.

“Yo no he sido la persona que ha cometido ese acto. Los elementos que pueda aportar y que los testigos aportarán en su momentos, y las mismas declaraciones de la denunciante tendrán una lógica y un pronunciamiento en el cual se van a comprobar, tanto por prueba biológica, tanto por declaración de testigos y otros elementos, que mi persona no ha sido”, dijo Jerí en conferencia de prensa para rechazar los cargos.