La Comisión de Ética del Congreso aprobó recomendar al Pleno la suspensión por 60 días del congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), tras concluir la investigación en su contra por presuntas infracciones al Código de Ética Parlamentaria.

El informe final fue aprobado con siete votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, y plantea que el legislador sea suspendido de sus funciones parlamentarias con el respectivo descuento de haberes durante ese periodo.

La denuncia fue presentada por el congresista Esdras Medina, y está relacionada con hechos ocurridos cuando Montalvo se desempeñaba como presidente de la Comisión de Educación del Parlamento.

Según el informe, el parlamentario habría permitido la difusión de audios en los que se insinuaban presuntos sobornos a congresistas integrantes de ese grupo de trabajo, lo que generó cuestionamientos por el manejo de la sesión y la exposición de acusaciones sin sustento comprobado; así como también por su conducta respecto al trato de sus pares.

La recomendación de la Comisión de Ética deberá ser ahora evaluada por el Pleno del Congreso, instancia que decidirá si se aplica o no la sanción al legislador.