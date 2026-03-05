Resumen

La denuncia está relacionada con hechos ocurridos cuando Montalvo se desempeñaba como presidente de la Comisión de Educación del Parlamento. (Foto: Congreso)
La Comisión de Ética del Congreso aprobó recomendar al Pleno la suspensión por 60 días del congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), tras concluir la investigación en su contra por presuntas infracciones al Código de Ética Parlamentaria.

