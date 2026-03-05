Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Comisión de Ética del Congreso aprobó recomendar al Pleno la suspensión por 60 días del congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), tras concluir la investigación en su contra por presuntas infracciones al Código de Ética Parlamentaria.
TE PUEDE INTERESAR
- Prohibición de venta de GNV: ¿Qué ajustes económicos realizan los taxis amarillos y apps de movilidad ante la crisis?
- La joya poco conocida de Surco que volverá a abrir sus puertas tras sobrevivir a la guerra y a los invasores: Casa Hacienda San Juan Grande
- Irán posterga los funerales de Estado al ayatola Alí Jamenei inicialmente previstos para este miércoles
- Base de la CIA en Arabia Saudita fue alcanzada por ataque iraní con drones, según medios
Seguir temas