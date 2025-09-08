La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por no admitir el golpe de Estado perpetrado por el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) en diciembre del 2022.

Por 12 votos a favor y 6 en contra, dicho grupo de trabajo dio luz verde al documento sustentado por el legislador Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) y al que se adhirieron otros parlamentarios, como María del Carmen Alva (no agrupados).

Votaron en contra Margot Palacios (no agrupados), Esmeralda Limachi (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), Isaac Mita (Perú Libre), Kelly Portalatino (Perú Libre), Álex Flores (Bancada Socialista) y Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular).

Precisamente, Alva Prieto respaldó la propuesta señalando que las afirmaciones de Claudia Sheinbaum “debilitan nuestra imagen internacional, sembrando dudas en organismos multilaterales y otros estados sobre la legitimidad de nuestras decisiones soberanas”.

“Sientan un precedente peligroso, alentando a otros gobiernos a manipular hechos peruanos internos desde intereses ideológicos. El Perú no actúa por impulso, sino amparado en principios claros”, enfatizó.

Por su parte, el legislador Álex Flores se mostró en desacuerdo con la postura de seguir “ahondando el rompimiento de relaciones diplomáticas” con México porque, desde su punto de vista, no existe ninguna afectación a la soberanía nacional.

“Son comentarios, son opiniones de la presidente de México sobre un hecho político que aconteció en nuestro país. No ha usado los canales oficiales, formales, para hacer una petición de lo que están manifestando los congresistas proponentes de esta moción”, dijo.

En tanto, la legisladora Margot Palacios consideró que la diplomacia debe primar frente a cualquier situación y pidió rechazar la moción porque solo está “resquebrajando” las relaciones con México.

“Instamos a la tolerancia, a la diplomacia para que ya basta de estar declarando a todo presidente que tenga una opinión, porque sí somos democráticos y tenemos que ser tolerantes con las opiniones que vierten y no estar haciendo como el día de hoy, que no nos parece su opinión, declararla persona no grata”, acotó.

A su vez, el parlamentario José Cueto (Honor y Democracia) remarcó que no se pueden estar aceptando “improperios” de todo tipo y justificó la medida porque Claudia Sheinbaum ha estado lanzando opiniones que tienen una “connotación internacional”.

“No solo ha insultado a quien representa a la nación, sino al país. Ella en particular no merece ningún tipo de miramiento, menos diplomático. Bien puesta la moción”, anotó.

¿Qué dice la moción?

El documento aprobado rechaza “de manera enfática” las declaraciones de Sheinbaum, las cuales se interpretan como una “inaceptable injerencia” en asuntos internos del Perú y una ofensa al sistema democrático nacional.

Refiere que la mandataria mexicana ha mantenido una “posición claramente hostil” hacia el Perú, lo que ha suscitado preocupaciones y malestar en diversos sectores de la sociedad peruana.

“Además, la presidenta Sheinbaum ha desconocido el proceso constitucional que, iniciándose en el Congreso de la República, determinó de manera legal y legítima la vacancia de la presidencia del señor Castillo y la correspondiente asunción de la actual presidenta del Perú, la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra”, precisa.

“Esta situación se ve agravada por el hecho de que la señora Sheinbaum se refiere al expresidente Castillo como el ‘legítimo presidente del Perú’ y ha solicitado en varias ocasiones su excarcelación e inmediato retorno al poder”, agrega.

Manifiesta que esta actitud, “notablemente provocadora y carente de la debida mesura y prudencia diplomática”, no refleja la conducta que se espera del “gobierno de un pueblo amigo, con raíces históricas profundamente compartidas con el Perú, y dista de ser un comportamiento apropiado y responsable de un consocio fundador de la Alianza del Pacífico”.

“Estos actos no solo afectan negativamente la imagen del Perú en el ámbito internacional, sino que, además, ponen en riesgo la cooperación en áreas vitales como el comercio, la seguridad y la migración, comprometiendo así nuestros intereses nacionales”, acotó.

Finalmente, se dispone oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país para que difunda la moción a través de sus canales diplomáticos con fines de conocimiento y acciones pertinentes.

El caso

Como se recuerda, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió en su tesis de que Castillo Terrones se encuentra “injustamente encarcelado en el Perú” y le envió su solidaridad a él y a su familia.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), la jefa de Estado informó que volvió a reunirse con Guido Croxatto, abogado del golpista exmandatario, el pasado 29 de agosto en el Palacio Nacional, sede del ejecutivo federal de ese país.

“Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”, señaló.

“La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, añadió en la red social.