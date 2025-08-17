La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Heidy Juárez (Podemos Perú) pidió al Poder Ejecutivo explicaciones sobre el plan integral para la isla Chinería, luego que el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, no reconociera la soberanía peruana en la zona.

En entrevista con Canal N, indicó que se necesita “información de primera fuente” sobre qué es lo que se viene realizando de manera interna en dicha localidad del distrito Santa Rosa de Loreto.

“Lo que queremos es que se informe del plan integral que existe en la isla Chinería, y en este caso Santa Rosa. He visto que el Ejecutivo se ha desplazado, hay que sacar algo bueno de lo malo que se ha presentado”, expresó.

“Veo que el Ejecutivo está de manera presente, en algún momento hubo quejas de que no había presencia, que el ausentismo es total, a pesar que se identificaron 3 mil ciudadanos peruanos que piden la operancia (sic) del Estado en salud, en educación, en carreteras”, agregó.

Juárez remarcó que el Ejecutivo y el Congreso deben trabajar juntos para impulsar los proyectos de inversión y el desarrollo económico en Santa Rosa de Loreto.

“Esperemos que el desplazamiento, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, ayude a no solamente en el tema de proyectos de inversión pública, sino también en proyectos de ley para fomentar el desarrollo económico social en esa zona”, subrayó.

Canciller asistirá

Fuentes de El Comercio adelantaron que el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, acudirá este lunes 18 de agosto a la comisión del sector del Parlamento, que sesionará a partir de las 11:00 a.m.

La citación también comprende al ministro de Defensa, Walter Astudillo, a fin de que informen sobre la situación del distrito Santa Rosa de Loreto y las tensiones por la soberanía peruana de esta zona con Colombia.

La invitación a ambos ministros fue remitida el pasado 12 de agosto tras la instalación de la comisión para el actual periodo de sesiones.

Esta convocatoria es en paralelo a la que fue aprobada como parte de la moción que recibió el respaldo del pleno del Parlamento para declarar como persona no grata al precandidato presidencial de Colombia Daniel Quintero por izar la bandera de su país en el territorio peruano de Santa Rosa.

Continúan investigaciones

Tras permanecer bajo custodia de la Policía Nacional (PNP), los topógrafos colombianos Carlos Sánchez y John Amia, intervenidos cuando realizaban mediciones en territorio nacional, fueron enviados a la ciudad de Caballococha.

Según informó TV Perú, a bordo de un mototaxi los dos extranjeros fueron llevados a un muelle para, a bordo de dos lanchas, trasladados por las autoridades a dicha localidad, en Loreto.

En dicha localidad el Ministerio Público continuará con las investigaciones del caso. Los dos colombianos permanecerán detenidos hasta el próximo martes 19 de agosto por disposición del Poder Judicial.

Al respecto, el fiscal Rodolfo Sifuentes indicó que se adoptó dicha decisión debido a que en Santa Rosa de Loreto no se cuentan con la tecnología necesaria para verificar los equipos topográficos incautados.