Miguel Torres, presidente del Senado, convoca a sesión del pleno para el 3 de setiembre. (Foto: Congreso)
Miguel Torres, presidente del Senado, convoca a sesión del pleno para el 3 de setiembre. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), convocó a una sesión extraordinaria del Pleno que se realizará en el Hemiciclo el jueves 3 de setiembre para debatir las propuesta de ley de presupuesto y endeudamiento que remitió el Gobierno.

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