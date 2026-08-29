El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), convocó a una sesión extraordinaria del Pleno que se realizará en el Hemiciclo el jueves 3 de setiembre para debatir las propuesta de ley de presupuesto y endeudamiento que remitió el Gobierno.

La citación formal de la Oficialía Mayor detalla que la sesión fue programada para el jueves 3 de septiembre de 2026 a las 10:00 a.m. en el Palacio Legislativo de Lima. Los parlamentarios de todas las bancadas políticas asistirán de manera presencial para iniciar la evaluación correspondiente sobre las finanzas del Estado.

La agenda oficial prioriza la sustentación de tres propuestas legislativas específicas para el año fiscal 2027. Estos proyectos normativos regulan el presupuesto general del sector público, el equilibrio financiero de las finanzas estatales y el endeudamiento externo e interno del Estado para el próximo ejercicio fiscal.

Agenda del pleno del Congreso del 3 de setiembre.

La sesión plenaria requiere la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, junto al titular del sector de Economía y Finanzas. Ambos altos funcionarios exponen los aspectos técnicos, las prioridades del gasto público y las fuentes de financiamiento proyectadas para la nación.

El Reglamento del Congreso establece que la sustentación de las leyes presupuestales ocurre dentro de las 48 horas posteriores a su recepción formal en mesa de partes. Esta regla busca agilizar el debate económico entre los ministros de Estado y los representantes de los diferentes partidos.

Gobierno envía proyectos al Congreso

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori presentó los proyectos presupuestales el pasado 28 de agosto. La propuesta principal para el año fiscal 2027 asciende a S/266,506 millones, cifra que representa un incremento de 3.5% en comparación con el presupuesto institucional de apertura del ejercicio anterior.

Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo remitió la solicitud oficial para obtener facultades legislativas especiales por un periodo de 120 días. Este pedido contiene 66 requerimientos específicos destinados a legislar en materias de seguridad ciudadana, fortalecimiento de empresas, promoción del empleo y modernización del Estado.