Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sesionará este lunes 7 de setiembre. (Foto: Congreso)
Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sesionará este lunes 7 de setiembre. (Foto: Congreso)
/ Victor Vasquez
Por Redacción EC

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados llevará a cabo su segunda sesión ordinaria el próximo lunes 7 de setiembre, desde las 2:00 p.m.

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