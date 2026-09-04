La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados llevará a cabo su segunda sesión ordinaria el próximo lunes 7 de setiembre, desde las 2:00 p.m.
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