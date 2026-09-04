La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados llevará a cabo su segunda sesión ordinaria el próximo lunes 7 de setiembre, desde las 2:00 p.m.

Según la agenda de trabajo, está prevista la presentación, debate y aprobación del plan de trabajo de la comisión para el periodo anual de sesiones 2026-2027.

Asimismo, se llevará a cabo la presentación, debate y aprobación del “Reglamento de las Ligas Parlamentarias de Amistad de la Cámara de Diputados”.

Agenda de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para este lunes 7 de setiembre. (Foto: Congreso)

Cabe recordar que días atrás la Comisión de Constitución, presidida por Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), se declaró en sesión permanente para atender el pedido de delegación de facultades del Poder Ejecutivo.

La decisión se aprobó con 18 votos a favor a propuesta de la parlamentaria oficialista Cecilia Chacón (Fuerza Popular) y Frank Krklec (Renovación Popular).

Hubo dos votos en contra provenientes de Juntos por el Perú, específicamente de las parlamentarias Analí Márquez Huanca y Graciela Chipana Condori.

La medida permitirá al grupo de trabajo desarrollar con celeridad el análisis de la propuesta y convocar las sesiones que resulten necesarias para abordar sus alcances, así como recibir a los ministros vinculados con las materias comprendidas en la solicitud.