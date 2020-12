El Consejo Directivo tendrá una sesión virtual este viernes 11 de diciembre a las 11 de la mañana, por disposición de la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez.

Como primer punto de la agenda de trabajo, está la designación del oficial mayor tras la renuncia de Javier Ángeles Illmann a dicho cargo.

Agenda del Consejo Directivo, que sesionará este viernes. (Documento)

El último lunes, Vásquez informó sobre la renuncia de Ángeles Illmann por “razones personales” y en “muy buenos términos”.

“El señor Ángeles, que es un excelente oficial mayor, el día viernes se me acercó para manifestarme su deseo de renunciar en muy buenos términos. Él y yo, y toda la Mesa Directiva, hemos tenido estos días un trabajo muy coordinado. Yo respeto mucho su trabajo, pero él tiene razones personales para dejar la Oficialía Mayor, no hay ningún motivo particular de por medio”, dijo en diálogo con Canal N.

Además, el Consejo Directivo también revisará el documento enviado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, en el que pone de conocimiento “al Congreso de la República de la sentencia impuesta por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, al congresista Humberto Acuña Peralta”. Se trata del oficio 85-2020-P/JNE, presentado el 7 de octubre del 2020.

También se da cuenta de un documento de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en el que se pone “en conocimiento al Congreso” de la sentencia impuesta en segunda instancia contra Acuña Peralta.

En setiembre pasado, esta sala de Lambayeque del Poder Judicial ratificó, por unanimidad, la condena por el delito de cohecho activo genérico en condición de cómplice al encontrar responsable al parlamentario.

El caso se vincula a un soborno de S/750 que fue entregado por su cuñado Elver Díaz Bravo -con autorización y conocimiento de Acuña Peralta- para que convenza al policía anticorrupción, Joel Ugaz Cubas -hoy fallecido- para que lo favorezca en una investigación.

El Consejo Directivo revisará la documentación referida al caso del congresista Humberto Acuña. (Documento)

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO:

Presidenta del Congreso consideró una buena decisión cambiar a ministro del Interior