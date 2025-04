Como la Unidad de Investigación de El Comercio reveló hace unas semanas, los pagos extras para los trabajadores del Parlamento suman más de S/270 millones al año en total. Este monto no toma en cuenta las dos gratificaciones y el bono por escolaridad (de un salario completo) que cada año reciben.

En el actual período legislativo (2021-2026) se han registrado más incrementos salariales que en los anteriores. En los últimos tres años hubo dos aumentos sucesivos del 15%. Se dieron en las gestiones de Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) y María del Carmen Alva (antes de Acción Popular, ahora no agrupada), presidentes del Congreso en las legislaturas 2023-2024 y 2021-2022, respectivamente.

A esto se suma el aumento en pagos extraordinarios como la bonificación por “cierre de pliego”, el bono sindical mensual, la asignación por vestimenta, entre otros. A continuación, la evolución de estos beneficios.

Los aumentos salariales

La mayor cantidad de aumentos de los sueldos para los trabajadores del Congreso se ha dado en este período parlamentario. Durante la presidencia de María del Carmen Alva (2021-2022) se acordó incrementar la escala remunerativa en 15%.

La misma disposición se repitió en el siguiente convenio (2023-2024), bajo la presidencia de Alejandro Soto, pese a que el beneficio ya había sido otorgado en un acuerdo anterior.

Años antes también se había estipulado un incremento salarial. Fue en el convenio 2016-2017, cuando Luis Iberico (militante de Alianza para el Progreso) presidía el Congreso. Tras ese acuerdo no se registraron más aumentos hasta el actual Parlamento.

De esta manera, un trabajador que en el 2020 ganaba S/20.606, uno de los sueldos más altos en el Parlamento, pasó a percibir S/23.809 en el 2022. No obstante, esa remuneración creció aún más por los acuerdos logrados por el Sitracon durante la presidencia de Alejandro Soto. Desde el 2024, ese servidor recibe por lo menos S/27.481 al mes.

La aparición del "cierre de pliego"

La entrega de una bonificación extraordinaria por “cierre de pliego” se instauró durante la presidencia de Luis Galarreta (2017-2018), de Fuerza Popular. En su gestión se acordó un pago de tres UIT (Unidad Impositiva Tributaria) vigentes al año 2018. El pago de este beneficio se fijó en “dos armadas” durante lo que durase el convenio 2018-2019, es decir, en dos partes. Además, excluyó a los servidores bajo el régimen CAS.

En el 2012, el Congreso ya había aprobado un pago similar bajo la presidencia de Daniel Abugattás (en ese entonces del Partido Nacionalista Peruano). No obstante, en noviembre del mismo año, su sucesor, Víctor Isla (también era del Partido Nacionalista), eliminó este beneficio y lo reemplazó por un bono especial de S/4.800 y una asignación mensual de S/400, que hoy es de S/2.530.

Si bien desde que fue fijado en la gestión de Galarreta no dejó de entregarse a los trabajadores del Parlamento, sí ha tenido variaciones.

Bajo el liderazgo de Pedro Olaechea (elegido congresista por Peruanos por el Kambio) en la Mesa Directiva del Congreso (2019), la bonificación por cierre de pliego se redujo a dos UIT, aunque se estableció su entrega anual. Posteriormente, María del Carmen Alva aumentó el monto a tres UIT y mantuvo la periodicidad anual.

Pese a dicho incremento en el actual período legislativo, el convenio firmado por Alejandro Soto volvió a subir el monto de este beneficio: esta vez ascendió a cuatro UIT, equivalente a poco más de S/20.000, bono que se pagó en enero de este año.

Ante los cuestionamientos, el actual secretario general del Sitracon, Tulio Vizcarra, indicó a El Comercio que los pagos se justifican.

“Todos aquellos beneficios que logramos conseguir por fuera, como ese bono de cierre del pliego, lo conseguimos porque lo sustentamos, por ejemplo, hay un informe del período 2023-2024 [que indica] que se habrían generado más de un millón y medio de horas extras no pagadas a los trabajadores”, señaló.

Bonificación por Día del Servidor Parlamentario

Durante la presidencia de Pedro Olaechea, y ya con Tulio Vizcarra como secretario general del Sitracon, en el convenio 2020-2021 se fijó la entrega de una bonificación por el Día del Trabajo y por el Día del Servidor Parlamentario.

Antes, durante la gestión de Luis Galarreta, se acordó únicamente una actividad de reconocimiento por el Día del Servidor Parlamentario, celebrado en setiembre. Y en la gestión de Abugattás se dispuso la entrega de una bonificación, pero fue eliminada en la adenda firmada por Isla.

Asignación por vestimenta

Con María del Carmen Alva como presidenta del Congreso se acordó sustituir la entrega de uniformes por una remuneración económica de S/2.000 cada año.

Previo a ello, los convenios establecían el “compromiso” del Congreso de dotar a sus trabajadores de uniformes, incluidos zapatos. Sin embargo, entre el 2017 y 2019 estos no se entregaron. En la gestión de Alva, a través de una adenda, se dispuso reemplazarlos por una asignación económica equivalente a S/2.000.

En el convenio 2024-2025, Alejandro Soto, como titular del Parlamento, elevó el bono en S/200, por lo que llegó a S/2.200.

Tulio Vizcarra recalcó que, más allá de quién sea el congresista que asuma la presidencia del Congreso, los beneficios se obtienen a través de un pliego de reclamos.

“Los únicos logros que podemos tener es a través del pliego, más no eso de conversaciones, eso no, ahí no se da. Ahí no se da. Cuando tenemos algún acercamiento a la Mesa Directiva, a algún funcionario o directivos, es para corregir alguna norma interna o alertar sobre problemas de infraestructura”, expresó.

Además de los beneficios ya mencionados, Alejandro Soto aprobó S/200 de incremento para la bonificación mensual sindical otorgada a los empleados parlamentarios, cuyo monto completo llegó a S/2.530. De la misma manera, aumentó en S/200 el monto otorgado como aguinaldo, que actualmente es de S/1.700.

El Comercio buscó entrevistar a Alejandro Soto, María del Carmen Alva y Luis Galarreta, pero no respondieron hasta el cierre de este informe.