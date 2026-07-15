El Congreso de la República otorgó la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz al expresidente del Parlamento y expresidente interino de la República, José Jerí, durante una ceremonia protocolar que no fue trasmitida.

Así lo confirmó a El Comercio, el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

En el evento también se develó el retrato de Jerí en la Galería de Expresidentes del Legislativo.

La actividad contó con la participación de la actual Mesa Directiva y forma parte de las ceremonias institucionales que reconocen a quienes han presidido el Congreso.

Dicha condecoración se realizó pese a las críticas de diversos actores políticos como el partido Somos Perú al que perteneció Jerí.

Consultado por El Comercio sobre porqué no hubo acceso a la prensa ni transmisión, Rospigliosi respondió: “Eso lo acordaron asesores de Jerí con protocolo del Congreso”.

Pese a los cuestionamientos, el Congreso llevó adelante la ceremonia y oficializó el reconocimiento al expresidente del Legislativo, cuyo retrato pasó a integrar la Galería de Expresidentes del Parlamento como parte del protocolo institucional que se realiza al término de cada gestión.