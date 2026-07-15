Congreso condecora a José Jerí pese a los cuestionamientos. (Foto: Congreso de la República)
Congreso condecora a José Jerí pese a los cuestionamientos. (Foto: Congreso de la República)
Por Redacción EC

El Congreso de la República otorgó la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz al expresidente del Parlamento y expresidente interino de la República, José Jerí, durante una ceremonia protocolar que no fue trasmitida.

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