El pleno del Congreso incluyó en la agenda de este jueves 2 de noviembre el proyecto de ley que plantea modificar el Código Civil y así prohibir toda forma de matrimonio infantil, restringiendo esta opción para menores de 18 años.

La Junta de Portavoces, en su sesión de este 31 de octubre, aprobó incluir el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en setiembre de este año.

Los voceros sesionaron bajo la conducción del presidente del Poder Legislativo, Alejandro Soto Reyes, para priorizar diversas iniciativas e incluir otras a la agenda del Pleno, a solicitud de los directivos portavoces.

El texto sustitutorio se basó en el proyecto de ley presentado por la congresista Flor Pablo para realizar cambios en artículos del Código Civil y así precisar que no pueden contraer matrimonio los menores de 18 años.

La única excepción, según la iniciativa que será evaluada por el pleno, es que los menores de 18 y mayores de 14 años haya adquirido la capacidad según el artículo 46 del mencionado código.

También se ha planteado restringir, en el artículo 243 del Código Civil, que no puedan contraer matrimonio el “tutor o el curador” con el menor de 18 años a menos que esta categoría sea removida según la norma.

Finalmente, se propone que se declaren como nulos los matrimonios entre menores de 18 años a menos que tramiten la capacidad del artículo 46.

Polémica por José Balcázar

El tema del matrimonio infantil adquirió especial vigencia en los últimos meses luego de los comentarios que hizo el congresista José María Balcázar, de Perú Bicentenario, quien se opuso al proyecto de Flor Pablo porque aseguró que las relaciones sexuales tempranas son favorables.

“La medicina legal, los que han estudiado, saben perfectamente que mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer. Eso está estudiado”, señaló en junio, respaldando así que se permita el matrimonio desde los 14 años con autorización de los padres.

En agosto, y ante las críticas en su contra por parte de políticos y del propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Balcázar insistió en defender el matrimonio infantil.

“Yo lo que dije responde a un contexto de una ley que yo no soy el autor. ¿Alguien ha dicho que las relaciones sexuales son perjudiciales para los niños? No son perjudiciales. No está prohibido por la ley”, aseveró.