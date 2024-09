El pleno del Congreso de la República decidirá este miércoles 18 de setiembre si suspende o no por 120 días a los legisladores Juan Carlos Lizarzaburu (ex Fuerza Popular y ahora en Alianza para el Progreso) y Jorge Flores Ancachi (ex Acción Popular y ahora en Podemos Perú), quienes afrontan sendos informes de la Comisión de Ética pendientes de debate y votación desde hace varios meses.

El informe contra Lizarzaburu fue aprobado por Ética el 29 de enero, mientras que contra Flores Ancachi el 25 de marzo. En ambos casos se recomienda además de la suspensión, el descuento de sus haberes por 120 días. Durante la sesión, los mencionados parlamentarios o sus abogados podrán ejercer su derecho a la defensa.

MIRA AQUÍ: Congreso reprograma debate de informe para suspender por 120 días a Juan Carlos Lizarzaburu

Lizarzaburu podría ser sancionado por las expresiones misóginas que lanzó contra su colega Patricia Juárez (Fuerza Popular) cuando participaba virtualmente en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Según el informe, infringió los artículos 2, 4 y 6 del Código de Ética Parlamentaria, sobre los deberes de conducta de los legisladores.

El legislador ofreció disculpas públicas y consideró que una suspensión de 120 días sería desproporcionada.

MIRA AQUÍ: Congreso aprueba cambio en la Comisión de Ética tras renuncia de Juan Carlos Lizarzaburu a Fuerza Popular

Lizarzaburu pidió postergar el debate del informe, argumentando motivos de salud. Por ello, el 4 de setiembre, la primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez, anunció que por única vez se iba a reprogramar para este 18 de setiembre.

En tanto, Jorge Flores Ancachi es acusado de recortar los sueldos a los trabajadores de su despacho. El parlamentario ha negado los cargos.

MIRA AQUÍ: Congreso reprograma votación de suspensión por 120 días contra Jorge Flores Ancachi para el 18 de setiembre

En la sesión del 11 de setiembre, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), informó que el parlamentario -sindicado también como parte de ‘Los Niños’- presentó un oficio señalando que se le prescribió descanso médico.

También alegó que ante el informe final de la Comisión de Ética, que contempla un proceso de suspensión por 120 días, su abogado no podía acudir a la sesión por una serie de diligencias previamente programadas.

“Por este motivo he solicitado la reprogramación de mi defensa ante el pleno, considerando también mi actual estado de salud”, manifestó en un oficio enviado a la presidencia del Congreso.

“Dado que tanto mi situación médica como el proceso en la Comisión de Ética son de vital importancia, solicito que se justifique mi inasistencia al pleno durante las fechas mencionadas”, agregó Flores Ancachi.