El pleno del Congreso aprobó con 63 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones una moción que declara como persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego que su gobierno admitiera el pedido de Betssy Chávez para recibir asilo en medio del juicio que enfrenta por el golpe de Estado de Pedro Castillo.

Los votos a favor de la moción vinieron en bloque de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP) con la excepción de Luis Kamiche, Acción Popular, Avanza País Renovación Popular y Honor y Democracia.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Los que se opusieron fueron legisladores de las bancadas Podemos Perú, Perú Libre, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular.

Previamente, y con 60 votos a favor, 32 en contra y 3 abstenciones fue aprobada la admisión a debate de esta moción que previamente había sido aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores.

En el debate del pleno, María del Carmen Alva (Acción Popular) sustentó la moción como una de las autoras advirtiendo en varias oportunidades que Claudia Sheinbaum ha venido declarando desde México su respaldo a Pedro Castillo pese al golpe de Estado del 2022, tal y como lo hizo previamente Andrés Manuel López Obrador.

“Pedro Castillo intentó disolver el Congreso, quebrar la democracia y violentar la Constitución. Por eso fue destituido como corresponde en un país que respeta el Estado de derecho, pero la presidenta Sheinbaum va más allá. Anunció su disposición de dar asilo político a Betssy Chávez, procesada por participar en ese mismo golpe de Estado. ¿Eso es solidaridad? No. Eso es encubrimiento, es interferir abiertamente en un proceso judicial peruano y desconocer el principio de no intervención que rige las relaciones entre ambos estados", comentó Alva.

Cabe precisar que esta moción fue presentada el 10 de setiembre y solo hace alusión a los comentarios a favor de Castillo por parte de la mandataria de México, antes que Betssy Chávez ingresara a la embajada de dicho país para recibir asilo, algo que recién ocurrió este lunes 3 de noviembre.