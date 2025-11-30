Tres trabajadores del Congreso de la República asistieron a un local del partido Fuerza Popular, de la precandidata presidencial Keiko Fujimori, en pleno horario laboral, denunció “Cuarto Poder” este domingo.

Según el dominical, una de ellas es Geraly Ulloa Depaz, quien labora en la Comisión Especial Multisectorial a favor del Vraem, que está bajo el control de la agrupación fujimorista. Los trabajadores de dicha oficina afirmaron no conocerla.

“Eso lo pueden ver en la plataforma”, dijo al ser consultada sobre si laboraba en la comisión, aunque dijo que “no tenía a la mano” la fecha en que empezó a trabajar.

Otro funcionario que asiste al local de Fuerza Popular en Santa Beatriz, Lima, es Jorge Llerena Portugal, auxiliar en el despacho de la congresista Auristela Obando. No obstante, la propia legisladora dijo no conocerlo.

“Nunca lo he escuchado. ¿Por qué? ¿Quién es?”, señaló a “Cuarto Poder”. Sin embargo, los registros señalan que está asignado en su despacho parlamentario con un sueldo mensual de S/3.515.

No obstante, minutos después la parlamentaria “recobró” la memoria. “Ah, el chico. Sí (lo reconozco). Me había confundido con otro Jorge”, aseveró. Cuando se le interrogó por las funciones que cumple, se excusó señalando que tenía una actividad y que debía “revisar” las boletas.

Otra funcionaria del Congreso captada en el local de Fuerza Popular en pleno horario laboral es Leticia Leiva Baylón, quien figura como asesora II del legislador Eduardo Castillo, con un sueldo mensual de S/10.502.

Ella coordina, recibe invitados y pasaría largas horas en el local de Fuerza Popular en Santa Beatriz. Tampoco respondió a los mensajes de “Cuarto Poder”.

También fue vista en el local fujimorista Carmen Paucará, secretaria nacional de Organizaciones del partido y que estuvo involucrada, al igual que su lideresa, Keiko Fujimori, en el Caso Cocteles.

Paucará Paxi laboró de febrero a octubre de este año como técnica en el despacho del congresista César Revilla, donde ganaba S7.319 mensuales. El legislador dijo que ella ya no laboraba para él, sino que actualmente lo hacía para el Parlamento.

Pese a que el dominical intentó comunicarse con Carmen Paucará, la funcionaria no respondió a los mensajes.

Cabe indicar que entre los visitantes del local de Fuerza Popular figuran la propia Keiko Fujimori y el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi.