Las bancadas de Fuerza Popular y Acción Popular se reunirán en las próximas horas para evaluar su apoyo a la moción de censura en contra de la segunda presidenta del Congreso, Digna Calle (Podemos Perú).

Esta semana, el vocero de Renovación Popular Jorge Montoya, anunció que su bancada promoverá una moción de censura en contra de Calle. Esto debido a que se habría reunido en su domicilio con el ministro del Interior, Willy Huerta.

A fines de setiembre, el oficialismo y Podemos Perú lograron que el cuestionado titular del Interior no sea censurado por el Congreso.

Patricia Juárez, vocera titular de Fuerza Popular, dijo a El Comercio que su bloque evaluará, hasta antes del pleno de este jueves, respaldar o no la moción. “Aun no lo hemos tocado en bancada. Nos vamos a reunir próximamente y antes del pleno de mañana vamos a tomar una decisión [respecto a firmarla]”, comentó Juárez.

En Acción Popular, el vocero alterno José Arriola adelantó también que la bancada se reunirá recién este jueves para tomar una decisión. Sin embargo, informó, a título personal, que “definitivamente” la apoyará.

La vocera de este bloque, Adriana Tudela, adelantó a El Comercio que el pedido de censura será respaldado como bancada.

Además de Renovación Popular, el vocero alterno de Alianza para el Progreso (APP) Eduardo Salhuana declaró el último martes que hay elementos que “ameritan largamente una censura”. El congresista Edward Málaga (No agrupado) también suscribirá la moción.

De otro lado, desde el oficialismo han manifestado que no apoyarán la censura contra Calle. Kelly Portalatino, vocera de Perú Libre, comentó a este Diario que su bloque “no apoyará con firmas la censura”. Pero “si es que llegase a ingresar la moción, en ese momento la bancada recién evaluará, tendremos una postura. Por ahora, es muy prematuro”.

Asimismo, Elías Varas, vocero alterno de Perú Bicentenario, también comentó que aunque aun no han conversado como bloque, considera “que no hay razones para censurarla”. “Tendría que fundamentar y presentar sus descargos, no se puede actuar de manera arbitraria y autoritaria. Es lamentable la actitud irresponsable que un grupo político viene actuando”, dijo.

El presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), había informado previamente de Calle estaba de licencia y que “seguramente va a hacer sus descargos al respecto”. Esta tarde, la congresista se encuentra en la Junta de Portavoces presentando estos descargos, informaron fuentes del Congreso.