El Congreso de la República dispuso el teletrabajo para distintas unidades del servicio parlamentario hasta el viernes 13 de marzo, así como personal mínimo indispensable que realizarán labores presenciales para el normal desarrollo de las actividades legislativas.

A través de un comunicado, señaló que dichas decisiones se dan en el marco de las medidas dadas por el Gobierno para la racionalización de los recursos energéticos, tras la rotura de un ducto de la empresa TGP en el Cusco, que ha originado escasez de gas natural.

Así, realizarán teletrabajo el Departamento de Investigación Parlamentaria; el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios; Biblioteca; Oficina de Cooperación Internacional y Legal y Constitucional; Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal; Área de Planeamiento; Área de Modernización; Área de Asesoría Jurídica; y el Área de Asuntos Interparlamentarios.

Asimismo, la Unidad Ejecutora Implementación del Modelo de la Infraestructura y Funcionamiento de la Bicameralidad del Poder Legislativo; la Oficina de Asesoría Jurídica; la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; la Unidad de Recursos Humanos; la Unidad de Asuntos Financieros; y la Unidad de Logística.

“Debido a la naturaleza de las actividades y por necesidad de servicio, las demás unidades del Servicio Parlamentario, previa coordinación con las direcciones generales a su cargo y la Oficialía Mayor, deben considerar un listado del personal mínimo indispensable que realizarán labores presenciales para el normal desarrollo de las actividades parlamentaria”, subrayó.

Comunicado del Congreso.

Del mismo modo, se exhortó a los voceros de los grupos parlamentarios, a los presidentes de las comisiones y a los congresistas en general a priorizar el teletrabajo de los trabajadores de la organización parlamentaria u otras medidas, como otorgar vacaciones pendientes de goce.

“La Dirección General de Administración y el Departamento de Recursos Humanos deben adoptar las medidas reguladas por el marco legal vigente, sin que ello implique afectar los derechos fundamentales de los trabajadores”, sentenció.