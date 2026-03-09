Resumen

El Congreso adoptó el teletrabajo el marco de las medidas dadas por el Gobierno para la racionalización de los recursos energéticos. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Congreso de la República dispuso el teletrabajo para distintas unidades del servicio parlamentario hasta el viernes 13 de marzo, así como personal mínimo indispensable que realizarán labores presenciales para el normal desarrollo de las actividades legislativas.

