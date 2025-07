El Congreso de la República pagó por el viaje a París de la empresaria María Jesús Gosalvez Postigo, amiga y vecina en Madre de Dios de su titular, Eduardo Salhuana, según reveló este domingo un reportaje de Punto Final. El apoyo se concretó a través de un acuerdo de la Mesa Directiva que lidera el legislador de Alianza Para el Progreso (APP).

De acuerdo con el dominical, María Jesús Gosalvez Postigo es una empresaria productora de aceite de castaña, cuya familia es amiga y vecina de la familia de Eduardo Salhuana en la región Madre de Dios. Publicaciones en redes sociales de ambos dan cuenta de esa cercanía.

En declaraciones brindadas para el reportaje, la empresaria indicó que trabajó con Eduardo Salhuana entre el 2000 y 2005. En ese periodo, el hoy presidente del Congreso también fue legislador. “Somos amigos”, reconoció.

Punto Final informó que el producto de la empresaria participó en marzo pasado y ganó año una medalla en la premiación ‘París Gourmet’, cuya premiación era en la capital de Francia. Por ello, requería viajar para participar en la premiación.

Gosalvez Postigo declaró para el reportaje que ella ya había hecho “la cotización con una agencia de viajes para poder ir y ver pasajes cómodos”, hasta que Ivonne Ruiz, esposa de Eduardo Salhuana y presidenta del Comité de Damas del Congreso, se comunicó con ella. “Gracias a Dios, la señora Ivonne Ruiz se entera (...) Me llamó, se comunicó, son mis amigos. Y yo dije, mira, si es un premio para el Perú, para Madre de Dios y alguien quiere apoyarnos, bienvenido sea, ¿no?“, declaró.

Fue así que en mayo pasado, la Mesa Directiva suscribió el Acuerdo N° 185-2024-2025/MESA-CR, al que también accedió El Comercio. Allí se consigna que el Comité de Damas informó sobre el premio obtenido por la empresaria y que, en contradicción con lo dicho por ella misma para el reportaje, supuestamente no tenía cómo financiar el viaje.

“El Comité de Damas señala que la señora Gosálvez Postigo ha sido invitada a la premiación el 19 de junio de 2025, en el senado de la República Francesa, en la ciudad de París, pero que toda vez que no cuenta con los medios económicos para solventar su viaje, solicita se le pueda brindar el apoyo necesario para que pueda recibir el premio”, dice el documento. “La señora Gosálvez Postigo ha señalado que también cumplirá una serie de visitas y actividades organizadas por Promperú sede París”:

A partir de eso, la Mesa Directiva acordó “aprobar la donación, a título de liberalidad y previa disponibilidad presupuestal, de un (01) pasaje internacional (ida y vuelta) en clase económica, a la ciudad de París, República Francesa, a favor de la señora María Jesús Gosálvez Postigo (...) del 17 de junio al 2 de julio de 2025″.

Acuerdo de la Mesa Directiva donde se aprueba financiar el viaje de la empresaria María Jesús Gosalvez, amiga de Eduardo Salhuana.

En declaraciones adicionales para el reportaje, la empresaria reafirmó que el financiamiento del viaje fue iniciativa de la esposa del presidente del Congreso y que ella no solicitó nada, sino que hizo el trámite que esta le indicó.

“No le he pedido nada a nadie. Yo he hecho el trámite de acuerdo a lo que la señora me ha indicado. Eso quiero que lo tenga claro. Fue iniciativa de la señora para poder apoyar a una emprendedora de Madre de Dios, que coincidentemente es conmigo”, dijo.

Por su parte, el propio Eduardo Salhuana declaró para el canal del Congreso “ha colaborado para que ella se haga presente en este evento de suma importancia”. Según el reportaje, el titular del Parlamento no respondió directametne al dominicial sobre el tema.

"Agradezco al Presidente del Congreso, doctor Eduardo Salhuana, a la Junta Directiva, al comité de Damas que gracias a ellas hicieron saber a la presidencia de este premio y ellas han sido un vínculo muy importante para poder llegar yo a París", dijo, por su parte, la empresaria al canal del Congreso.

Según revistó este Diario, una publicación en Facebook hecha por el propio Eduardo Salhuana el pasado 8 de julio da cuenta de una reunión con la empresaria en la sede del Congreso. En esta, le entregó un reconocimiento por su galardón en Francia y se refirió a ella solo como una “emprendedora de Madre de Dios”.

El reportaje de Punto Final añadió que el Congreso aún no informa sobre cuánto costó el pasaje. No obstante, de una búsqueda en webs de aerolíneas locales se puede estimar que el pasaje cuesta unos US$ 1,500.